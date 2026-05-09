НАТО розпадається: Расмуссен закликав до створення європейського оборонного союзу

Андерс Фог Расмуссен / © Associated Press

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав до створення європейського оборонного альянсу, оскільки НАТО, на його думку, розпадається, і зростають сумніви щодо гарантій безпеки США.

Про це пише Politico.

«Зараз ми спостерігаємо розпад НАТО, і це небезпечно. Президент Трамп викликав стільки сумнівів щодо своєї відданості статті 5 та захисту Європи, що для європейців може бути лише один висновок: ми повинні стояти на власних ногах і бути здатними самостійно захистити наш континент», — сказав Расмуссен.

Він запропонував створити новий союз, до якого увійдуть європейські країни, готові і здатні самостійно організувати оборону континенту. І ці країни мають відповідати суворим критеріям.

«Країни НАТО, які досягають цільового показника витрат на оборону у п’ять відсотків, повинні мати можливість брати участь, зобов’язуватися дотримуватися гарантій безпеки, подібних до статті 5, та не допускати блокування військових операцій окремими державами. І має бути механізм виключення членів, які не відповідають цим умовам», — пояснив він.

Він також закликав до інтеграції України до майбутньої європейської системи безпеки як повноправного члена нового запропонованого альянсу.

«Зараз ми також бачимо, як швидко Україна розробляє нову зброю та боєприпаси. Нам це потрібно як оплот проти Росії», — сказав Расмуссен.

Раніше політолог Віталій Кулик заявив, що у разі російської агресії проти країн НАТО і відсутності належної відповіді з боку Альянсу, у Європі може виникнути потреба створення нового військового союзу.

