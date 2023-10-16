НАТО розпочало щорічні ядерні навчання: чим вони особливі

16 жовтня НАТО розпочинає щорічні навчання “Непохитний полудень” (Steadfast Noon) з ядерного стримування. У тренуванні візьме участь авіація 13 держав-членів.

Це анонсувала пресслужба НАТО.

У навчальних польотах над Італією, Хорватією і Середземним морем візьмуть участь до 60 літаків, в тому числі новітні винищувачі та американські бомбардувальники B-52, які прибудуть з США.

Навчання триватимуть, за планом, до 26 жовтня.

12 жовтня генсек Єнс Столтенберг на засіданні Північноатлантичної Ради на рівні міністрів оборони повідомив, що НАТО проведе масштабні навчання з ядерного стримування, з урахуванням військових дій РФ проти України.

Навчання мають пройти у Середземноморському регіоні. Зазначається, що хоча навчання і щорічні, цьогоріч у них буде ураховано досвід війни України з РФ. Окрім того, у тренуванні візьмуть участь Італія та Хорватія.

“Російська війна проти України є нагадуванням про важливу роль, яку ядерне озброєння НАТО відіграє у стримуванні агресії. Наступного тижня НАТО проведе щорічні ядерні навчання Steadfast Noon. Це рутинне тренування, яке відбувається кожного жовтня. Цього року таке тренування відбудеться із залученням Італії, Хорватії та над Середземним морем”, — пояснював тоді Столтенберг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пропагандистка Симоньян запропонувала влаштувати ядерний вибух над Сибіром на зло Заходу.

Крім того, ми раніше інформували, що Міністерство оборони США повідомило, що Іран має достатньо ресурсів, щоб створити ядерну зброю менше ніж за два тижні.

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