НАТО розпочинає найбільші навчання за останні десятиліття, в яких беруть участь 90 тис військових

Згідно з новими оборонними планами НАТО, його головними супротивниками є Росія та терористичні організації.

Від 22 січня НАТО розпочне свої найбільші військові навчання за останні десятиліття, у яких візьмуть участь близько 90 тисяч військовослужбовців. Навчання мають на меті показати, що Альянс може захищати всю свою територію аж до кордону з Росією.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на повідомлення офіцерів.

За кілька місяців до того, як у лютому 2022 року президент РФ Володимир Путін наказав ввести російські війська в Україну, НАТО зміцнює безпеку на своєму східному фланзі за участю Росії та України.

"Це найбільше нарощування Альянсу з часів холодної війни. Військові ігри мають на меті утримати Росію від нападу на країну-члена", — йдеться у джерелі.

Навчання, що отримали назву Steadfast Defender 24, "покажуть, що НАТО може проводити та підтримувати складні операції в багатьох областях протягом кількох місяців на тисячі кілометрів (миль) від Крайньої Півночі до Центральної та Східної Європи та за будь-яких умов".

Де саме будуть тривати навчання НАТО

Війська рухатимуться до Європи і далі до кінця травня. За заявою командування, це створить так званий "імітований сценарій конфлікту, що розвивається, з майже рівним супротивником". Згідно з новими оборонними планами НАТО, його головними супротивниками є Росія та терористичні організації.

"Альянс продемонструє свою здатність зміцнити євроатлантичний простір через трансатлантичне переміщення сил з Північної Америки", — заявив журналістам Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО генерал США Крістофер Каволі.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер сказав, що це «рекордна кількість військ, яку ми можемо залучити та провести навчання в такому масштабі, через весь Альянс, через океан від США до Європи».

Бауер назвав це "великою зміною" порівняно з чисельністю військ, які проходили навчання лише рік тому. Швеція, яка цього року має вступити до НАТО, також візьме участь.

Раніше у ЗМІ йшлося про те, що противником НАТО на навчаннях стане вигадана держава Occasus, яка схожа на Росію і, відповідно до сценарію, нападе на одного з членів Альянсу, чим спровокує Третю світову війну. Під час навчань планується провести щонайменше 500 повітряних бойових операцій.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про можливу війну Росії з НАТО, а також інформацію щодо нової загрози для держав ЄС.

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