НАТО розпочинає ядерні навчання за участю 60 літаків: подробиці

НАТО від 14 жовтня розпочинає двотижневі щорічні маневри щодо захисту країн-учасниць Альянсу, під час яких буде відпрацьовано застосування ядерної зброї. У навчаннях Steadfast Noon ("Стійкий полудень") візьмуть участь близько 2 000 військовослужбовців, дислокованих на восьми європейських авіабазах.

Про це повідомляє DW з посиланням на інформацію від штаб-квартири НАТО у Брюсселі.

У межах навчань Steadfast Noon під час повітряних маневрів буде задіяно понад 60 літаків. Серед них будуть сучасні винищувачі, здатні перевозити розміщені в Європі американські ядерні бомби, дальні бомбардувальники, літаки спостереження та дозаправки.

Маневри сил Альянсу цьогоріч відбудуться на авіабазах у Бельгії та Нідерландах, а також у повітряному просторі Великої Британії та Данії – над акваторією Північного моря. У навчаннях візьмуть участь літаки із 13 країн НАТО, зокрема Німеччини.

Як наголошували в Альянсі, Steadfast Noon не є прямою реакцією на війну Росії проти України. Там також вказували, що під час маневрів не застосовуватиметься бойова зброя.

За даними агентства dpa, НАТО не оприлюднювало жодної інформації про сценарій та деталі навчань. Однак низка військовий експертів вважають, що до цих щорічних маневрів цього разу увійдуть відпрацювання безпечного транспортування американської ядерної зброї з підземних сховищ до літаків і її встановлення під винищувачами. За словами експертів, потім тренувальні польоти відбуватимуться без бомб.

Як передбачає програма НАТО щодо спільного використання ядерної зброї, цей вид розміщеного у Європі американського озброєння у надзвичайних ситуаціях може бути застосований по об'єктах противника з літаків країн-партнерів. За непідтвердженими даними, ядерна зброя зберігається на півночі Італії, у Туреччині, Бельгії, Нідерландах та на базі Бюхель у німецькій федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

Нагадаємо, 10 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив, що 14 жовтня Альянс розпочне свої щорічні ядерні навчання. Він наголосив на важливості, "щоб ми перевіряли нашу оборону і зміцнювали її, щоб наші супротивники знали, що НАТО готове і здатне відповісти на будь-яку загрозу".

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