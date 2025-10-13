ТСН у соціальних мережах

НАТО розпочинає ядерні навчання: що відомо про місію Steadfast Noon

Під час тренувань ядерна зброя не застосовується, але Альянс демонструє готовність до будь-яких загроз.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Навчання НАТО

Навчання НАТО / © Reuters

На авіабазі Волкель у Нідерландах стартують щорічні навчання НАТО з ядерного стримування Steadfast Noon, які розпочнуться 13 жовтня.

Про це йдеться в заяві Альянсу.

У маневрах беруть участь літаки союзників, зокрема голландські F-35A та інші літаки з усіх країн-членів Альянсу. Метою навчань є перевірка готовності та ефективності систем ядерного стримування НАТО.

Генеральний секретар Альянсу підкреслив, що ці навчання проводяться щороку і є регулярною частиною оборонної підготовки.

“Нам необхідно це робити, щоб гарантувати, що наш ядерний потенціал залишається максимально надійним, безпечним і ефективним. Це також чіткий сигнал будь-якому потенційному супротивникові, що НАТО здатне захистити всіх союзників від будь-яких загроз”, — заявив Генсек під час візиту на авіабазу Волкель.

Він також подякував учасникам, зазначивши, що навчання проходять успішно і мають важливе значення для колективної безпеки.

У НАТО наголосили, що під час навчань ядерна зброя не застосовується.

