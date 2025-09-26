"Не можна нескінченно збивати дрони": Рютте пояснив, чому НАТО обмежує удари по авіації РФ

Марк Рютте / © Getty Images

НАТО не може дозволити собі збивати дешеві російські дрони дорогими ракетами, і тому терміново розробляє нові, доступніші технології.

Про це розповів генеральний секретар Марк Рютте в інтерв’ю Bloomberg.

«Не можна нескінченно збивати дрони, які коштують тисячу чи дві тисячі доларів, ракетами за півмільйона чи мільйон», — пояснив Рютте, підкресливши, що члени Альянсу «швидко розробляють технології і вчаться в українців».

Він визнав короткостроковий дефіцит необхідного обладнання. Мета НАТО — забезпечити наявність ефективної технології перехоплення на додаток до традиційних військових засобів боротьби.

Рютте також нагадав, що в разі порушення повітряного простору російськими літаками чи дронами пілоти НАТО мають чіткі інструкції і готові «вжити крайніх заходів».

Нагадаємо, за останні кілька тижнів у Європі спостерігається серія інцидентів, пов’язана із масовим вторгненням безпілотників у повітряний простір країн Альянсу. Ці події викликали не лише занепокоєння, а й посилили побоювання країн ЄС щодо можливої ескалації з боку Росії. Що відомо про атаку безпілотниками європейських країн та чи є загроза нового нападу з боку РФ — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Румунія, на відміну від Польщі, вирішила не збивати російський дрон, який нещодавно перетнув її повітряний простір під час обстрілу України.