- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 124
- Час на прочитання
- 1 хв
"Не можна нескінченно збивати дрони": Рютте пояснив, чому НАТО обмежує удари по авіації РФ
Рютте розповів, чому НАТО не може дозволити собі збивати дешеві російські дрони.
НАТО не може дозволити собі збивати дешеві російські дрони дорогими ракетами, і тому терміново розробляє нові, доступніші технології.
Про це розповів генеральний секретар Марк Рютте в інтерв’ю Bloomberg.
«Не можна нескінченно збивати дрони, які коштують тисячу чи дві тисячі доларів, ракетами за півмільйона чи мільйон», — пояснив Рютте, підкресливши, що члени Альянсу «швидко розробляють технології і вчаться в українців».
Він визнав короткостроковий дефіцит необхідного обладнання. Мета НАТО — забезпечити наявність ефективної технології перехоплення на додаток до традиційних військових засобів боротьби.
Рютте також нагадав, що в разі порушення повітряного простору російськими літаками чи дронами пілоти НАТО мають чіткі інструкції і готові «вжити крайніх заходів».
Нагадаємо, за останні кілька тижнів у Європі спостерігається серія інцидентів, пов’язана із масовим вторгненням безпілотників у повітряний простір країн Альянсу. Ці події викликали не лише занепокоєння, а й посилили побоювання країн ЄС щодо можливої ескалації з боку Росії. Що відомо про атаку безпілотниками європейських країн та чи є загроза нового нападу з боку РФ — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.
Румунія, на відміну від Польщі, вирішила не збивати російський дрон, який нещодавно перетнув її повітряний простір під час обстрілу України.