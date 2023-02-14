НАТО розробляє секретні інструкції на випадок участі блоку у конфлікті – Bloomberg

Країни-члени НАТО розробляють секретні інструкції на випадок участі блоку у конфлікті, за якого союзники повинні захищати один одного за статтею 5.

Про це повідомляє Bloomberg.

Очікується, що на зустрічі в Брюсселі цього тижня міністри оборони країн блоку підпишуть нові політичні інструкції, які встановлять інвестиційні вимоги до союзників для підготовки до будь-якої потенційної майбутньої військової діяльності.

У секретних інструкціях плануватимуться способи одночасної участі НАТО в так званому високоінтенсивному конфлікті за статтею 5, коли союзники повинні захищати один одного, а також поза зоною дії цієї статті.

За словами високопоставленого чиновника НАТО, союзникам по НАТО буде запропоновано спрямувати інвестиції на можливості, необхідні для колективної оборони, такі як більш важкі сили, а також більше протиповітряної та протиракетної оборони. Керівництво також підкреслить потребу в більших інвестиціях у цифрову модернізацію та підкреслить необхідність комплексного використання даних, зібраних від сил. Після ухвалення вказівок військове командування НАТО протягом наступних місяців детально окреслить вимоги до кожного союзника.

НАТО також хоче збільшити витрати на оборону. Таку ціль почнуть обговорювати під час дводенної зустрічі міністрів оборони у Брюсселі.

"Якби Столтенбергу вдалося отримати згоду всіх, що 2% повинні бути мінімальним, то це вже було б політично значущим процесом", - сказав старший науковий співробітник Німецької ради з міжнародних відносин і колишній помічник генсека НАТО Генріх Браусс.

Нагадаємо, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вважає, що Росія наразі не має достатніх сил та ресурсів, аби здійснити напад на Україну з Придністров'я. За його словами, територія "відкололася" саме за військової підтримки Москви.

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