НАТО створило план миттєвої "нейтралізації" однієї з областей Росії: деталі від генерала

Командувач сухопутних військ НАТО генерал Крістофер Донахью / © Getty Images

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Союзники по НАТО створили детальний план «нейтралізації» Калінінградської області Росії, який завдяки сучасному озброєнню буде реалізований швидше, ніж будь-коли раніше. Цей крок є частиною нового плану Альянсу під назвою «Лінія стримування східного флангу».

Про це заявив командувач армії США в Європі та Африці, командувач сухопутних військ НАТО генерал Крістофер Донахью, повідомляє Defense News.

Деталі плану НАТО та роль Калінінграда

Донахью пояснив, що цей план спрямований на значне посилення наземних можливостей НАТО та підвищення взаємодії оборонної промисловості країн-учасниць Альянсу. Його головна мета — протистояти загрозам з боку Росії та забезпечити глобальне стримування.

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«Ми знаємо, що нам потрібно розробити, і приклад, який ми використовуємо — це стримування з землі. Наземна ділянка стає не менш важливою, а навпаки — дедалі важливішою. Зараз можна руйнувати зони A2AD (зони обмеженого доступу та маневру — ред.) із землі. Зараз можна контролювати море з землі. Усе це ми спостерігаємо в Україні», — зауважив генерал.

Особливий акцент він зробив на Калінінградській області, яка з усіх боків оточена країнами НАТО. За словами Донахью, завдяки новим можливостям армія Альянсу тепер здатна «нейтралізувати регіон із землі в терміни, які раніше здавалися неможливими — швидше, ніж будь-коли раніше».

Генерал додав, що план вже повністю розроблений.

«Ми вже спланували це і вже все розробили. Проблема маси та імпульсу, яку становить Росія… ми розробили можливості, щоб зупинити цю проблему маси та імпульсу», — сказав командувач сухопутних військ НАТО.

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Інновації та економічна ефективність в озброєнні НАТО

План Альянсу також передбачає впровадження інноваційних технологій, зокрема системи обміну даними. Донахью зазначив, що НАТО вже придбало таку систему — Maven Smart System від компанії Palantir. Це платформа штучного інтелекту, яка дозволяє обробляти величезні масиви даних та допомагає військовим командирам оперативно ухвалювати рішення.

Крім того, генерал наголосив на важливості гнучкості в управлінні системами озброєнь. У НАТО прагнуть, щоб усі системи — чи то ППО, чи то системи дальнього вогню — мали можливість опціонального управління людиною.

«Ми хочемо, щоб це була єдина система, з можливістю як пілотованого, так і безпілотного управління, здатна використовувати боєприпаси з будь-якої країни», — сказав генерал.

Ще одним ключовим напрямком є зниження вартості озброєнь.

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«Як правило, будь-яка зброя або боєприпас, який ви використовуєте проти можливості противника, має бути дешевшим, ніж його ціль», — пояснив Донахью, підкреслюючи прагнення Альянсу до економічно ефективних рішень у сучасній війні.

Нагадаємо, червні видання Bloomberg писало, що посадовці ЄС, які уважно відстежують нарощування військової могутності Росії, дедалі більше усвідомлюють реальність загрози збройного зіткнення з Кремлем. Можливе вторгнення РФ до НАТО може початися з провокації або гібридної атаки. Одним із вразливих напрямків залишається залізнична лінія Москва — Калінінград, що проходить транзитом через Вільнюс без зупинок у Литві.

А напередодні видання Business Insider із посиланням на супутникові знімки повідомило, що Росія нарощує 5 секретних ядерних баз. Одна з них розташована у західній частині Калінінградської області.