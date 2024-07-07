НАТО та Південна Корея готують спільний проєкт допомоги Україні — Столтенберг

На наступному саміті буде розроблятись практичне співробітництво в рамках "флагманських проєктів" щодо України.

На майбутньому саміті у Сполучених Штатах країни НАТО планують обговорити з Південною Кореєю шляхи побудови практичної співпраці для надання допомоги Україні.

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Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує УНІАН.

Він заявив, що запрошення на саміт НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні, таких країн як Південної Корея, Японія, Австралія та Нова Зеландія сприятиме розширенню партнерства Альянсу з країнами Індо-Тихоокеанського регіону.

"Іран і Північна Корея розпалюють війну Росії за допомогою безпілотників і снарядів. Китай підтримує російську військову економіку, постачає мікроелектроніку та інші товари подвійного призначення для російської війни. Чим ближче авторитарні гравці один до одного, тим важливіше, щоб ми тісніше співпрацювали з нашими друзями в Індо-Тихоокеанському регіоні", - сказав він.

Генсек НАТО зазначив, що на наступному саміті буде розроблятись практичне співробітництво в рамках "флагманських проєктів" щодо України, а також кіберпростору і нових технологій. Також НАТО має намір обговорити співпрацю в галузі оборонної промисловості з Південною Кореєю.

"Флагманський проєкт частково стосується медичної освіти українських солдатів", - сказав він, додавши, що також у НАТО вивчають можливості розширення обміну розвідувальною інформацією з Південною Кореєю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Столтенберг сподівається на членство України в НАТО до 2034 року.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський відповів, про що свідчитиме запрошення України до НАТО для Путіна.

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