НАТО та російська агресія: про що заявив глава Пентагону під час візиту до України

НАТО та російська агресія: про що заявив глава Пентагону під час візиту до України

Ллойд Остін 19 жовтня у Києві провів зустріч із Зеленським.

Жодна країна не має права вето на вступ України в НАТО, заявив міністр оборони США Ллойд Остін, перебуваючи з офіційним візитом у Києві.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 20 жовтня.

Глава Пентагону переконує, що Сполучені Штати і далі підтримуватимуть оборонну реформу в Україні, яка допоможе досягнути критеріїв для членства в Альянсі. За сім останніх років американська військово-технічна допомога сягнула 2,5 мільярдів доларів. І ця підтримка триватиме надалі, заявляє Ллойд Остін.

"Наша підтримка суверенітету України непохитна. Ми засуджуємо окупацію Криму і закликаємо Росію зупинити війну на Сході, дестабілізацію на Чорному морі та вздовж кордонів України", - заявив міністр оборони США.

В українському міністерстві оборони вважають підтримку США одним із важливих чинників стримання російської агресії. Приміром, система зв'язку на передовій американського виробництва. Криптозахист дозволяє тримати в таємниці переговори українських підрозділів від російських засобів перехоплення. Допомога в Чорноморському регіоні теж не буде зайвою.

Нагадаємо, 19 жовтня президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном, який перебував у Києві з візитом. Зазначимо, що раніше Ллойд провів зустріч з міністром Оборони України Андрієм Тараном. Очільники оборонних відомств обговорили питання реалізації домовленостей, досягнутих раніше та оборонну реформу.

Новини світу: про що заявив глава Пентагону під час візиту до України

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