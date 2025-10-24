НАТО та Україна випробували нову зброю проти керованих авіабомб: що відомо

КАБ

Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та Командування Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації (ACT) провели у Франції черговий етап випробувань інноваційного технологічного рішення, спрямованого на боротьбу з російськими керованими авіабомбами (КАБ).

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Під час тестів на полігоні, які проходили за ускладнених погодних умов, перевірили роботу комплексу. Він складається з радара, програмного забезпечення зі штучним інтелектом (ШІ) та дрона-перехоплювача.

Схема дії комплексу:

Умовна «ворожа» ціль була ідентифікована і захоплена радаром з передовою сенсорною системою. ШІ-програмне забезпечення обчислило траєкторію. Дрон-перехоплювач відпрацював ураження цілі.

Це технологічне рішення розробляється компаніями країн-членів НАТО за активної участі інноваційного оборонного сектору та експертів Міністерства оборони та ЗСУ.

Від концепції до прототипу

Проєкт розпочався у березні 2025 року на базі JATEC під час 15-го інноваційного конкурсу НАТО. Серед 40 команд журі обрало трьох переможців:

Французька Alta Ares (ШІ-алгоритми виявлення);

Німецька Tytan Technologies (системи перехоплення);

Французька ATREYD (рої перехоплювачів).

Розробка покликана захистити українських військових і цивільне населення від однієї з найбільш руйнівних загроз. Українські фахівці беруть безпосередню участь у випробуваннях та забезпечують максимальну адаптацію рішення до реалій сучасного поля бою.

Нагадаємо, вдень російські окупанти атакували Одещину, застосувавши три керовані авіабомби з підвищеною дальністю ураження, випущені з винищувача Су-34. Протиповітряна оборона південного регіону України успішно збила дві з цих бомб. Третя впала на відкритій місцевості, не спричинивши жодних наслідків.

Також російська армія вранці 24 жовтня атакувала Харків, влучивши по Індустріальному району п’ятьома керованими авіабомбами (КАБами). У місті є руйнування і постраждалі. Під завалами можуть бути люди.