- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 2 хв
НАТО та Україна випробували нову зброю проти керованих авіабомб: що відомо
НАТО та Україна успішно випробували інноваційну систему протидії керованим авіабомбам.
Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та Командування Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації (ACT) провели у Франції черговий етап випробувань інноваційного технологічного рішення, спрямованого на боротьбу з російськими керованими авіабомбами (КАБ).
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Під час тестів на полігоні, які проходили за ускладнених погодних умов, перевірили роботу комплексу. Він складається з радара, програмного забезпечення зі штучним інтелектом (ШІ) та дрона-перехоплювача.
Схема дії комплексу:
Умовна «ворожа» ціль була ідентифікована і захоплена радаром з передовою сенсорною системою.
ШІ-програмне забезпечення обчислило траєкторію.
Дрон-перехоплювач відпрацював ураження цілі.
Це технологічне рішення розробляється компаніями країн-членів НАТО за активної участі інноваційного оборонного сектору та експертів Міністерства оборони та ЗСУ.
Від концепції до прототипу
Проєкт розпочався у березні 2025 року на базі JATEC під час 15-го інноваційного конкурсу НАТО. Серед 40 команд журі обрало трьох переможців:
Французька Alta Ares (ШІ-алгоритми виявлення);
Німецька Tytan Technologies (системи перехоплення);
Французька ATREYD (рої перехоплювачів).
Розробка покликана захистити українських військових і цивільне населення від однієї з найбільш руйнівних загроз. Українські фахівці беруть безпосередню участь у випробуваннях та забезпечують максимальну адаптацію рішення до реалій сучасного поля бою.
Нагадаємо, вдень російські окупанти атакували Одещину, застосувавши три керовані авіабомби з підвищеною дальністю ураження, випущені з винищувача Су-34. Протиповітряна оборона південного регіону України успішно збила дві з цих бомб. Третя впала на відкритій місцевості, не спричинивши жодних наслідків.
Також російська армія вранці 24 жовтня атакувала Харків, влучивши по Індустріальному району п’ятьома керованими авіабомбами (КАБами). У місті є руйнування і постраждалі. Під завалами можуть бути люди.