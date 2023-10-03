У НАТО випробували запуск торпеди з дрона: подробиці

Цікаво, що Пентагон скидав торпеди з безпілотних літальних апаратів ще 1959 року.

Дрон Т-600 вперше успішно випустив інертну протичовнову торпеду навчального варіанту Sting Ray. Це здійснили у межах навчань НАТО.

Про це пише Vice.

Що відомо

Як зазначають у компанії BAE Systems, квадрокоптер Т-600 названо на честь лінійки роботів-вбивць з фільму "Термінатор". Дрон може мати корисне навантаження у понад 180 кілограмів.

"Він розміром із невеликий автомобіль і спроєктований таким чином, щоб його можна було легко розібрати для транспортування", – йдеться у пресрелізі.

Дрон скинув торпеду на воду в рамках щорічних навчань НАТО під назвою "Робототехнічні експерименти та прототипування морських безпілотних систем" (REPMUS). Цього року 25 різних військово-морських сил та понад 30 компаній приїхали, щоб продемонструвати свої нові дрони.

Зазначається, що досягнення не є революційним. Річ у тім, що Пентагон скидав торпеди з безпілотних вертольотів ще 1959 року. Однак найбільшою інновацією Т-600 є електричне джерело живлення.

"На ранніх етапах холодної війни США вважали, що Радянський Союз будує підводні човни швидше, ніж будує кораблі для нападу на ці підводні човни. Щоб заощадити гроші та робочу силу, вони досліджували дешеві альтернативи запуску торпед", – йдеться у повідомленні.

Так, компанія розробила безпілотний протичовновий вертоліт Gyrodyne QH-50 (DASH), який здійснив свій перший політ у 1959 році та використовувався ВМС США до 1997 року. Військово-морський флот використав їх у В'єтнамі для виявлення вогневих точок військово-морських сил, а один із них допоміг врятувати морського піхотинця під час війни. Передбачалося, що дрон навіть нестиме і розгортатиме ядерні бомби.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що блок направить додаткові миротворчі сили до Косова.

Читайте також: