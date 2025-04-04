Нідерланди чекають Зеленського на саміті НАТО: подробиці

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що Зеленський може взяти участь у саміті НАТО в Гаазі / © Associated Press

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Нідерланди очікують, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Гаазі 24-26 квітня. Водночас вони закликають союзників посилити підтримку України та підвищити міжнародний тиск на Росію.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп після засідання глав МЗС НАТО у Брюсселі 4 квітня, передає «Європейська правда».

«Ще дуже зарано говорити, що саме відбудеться в Гаазі. Але я очікую, що президент України буде запрошений», — сказав Вельдкамп.

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За словами міністра, обговорювати можливі результати саміту поки що рано, оскільки тривають перемовини з Росією щодо хоча б тимчасового перемир’я.

Він також натякнув, що союзники можуть втратити терпіння, якщо переговори продовжаться безрезультатно.

«Я можу собі уявити, що в якийсь момент нам усім увірветься терпець — і американцям також. Росія просто затягує час», — наголосив він.

Вельдкамп переконаний, що країни НАТО мають посилювати підтримку України та створювати ще більший тиск на Кремль, щоб змусити його піти на реальні поступки.1

«Росія очевидно тягне час. Але ми не можемо дозволити їй безкарно грати в цю гру», — підкреслив міністр.

Нагадаємо, за словами президента США Дональда Трампа, Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін готові укласти угоду щодо врегулювання війни. У переговорах нібито є певний прогрес.