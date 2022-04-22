НАТО в небезпеці: Шольц пояснив, чому Німеччина не постачатиме Україні зброю

Німеччина не може надати Україні важке озброєння Бундесверу, адже існує загроза російської агресії проти НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що його країна повинна "мати можливість завжди захищати територію альянсу".

Про це він сказав в інтерв'ю Spiegel.

"Це складний компроміс, на який нам постійно доводиться йти разом із нашими партнерами. Адже загроза території НАТО з боку Росії зберігається. Ми чуємо це, зокрема, від наших балтійських партнерів, які просять нас збільшити присутність Бундесверу…НАТО поставило за мету, що ми повинні протистояти нападу протягом 12 днів з нашими боєприпасами та нашим обладнанням. Тому в нинішній ситуації загрози я зроблю все можливе, щоб не забути це зобов’язання", — заявив Шольц.

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Канцлер Німеччини переконаний, що нараі найкращим варіантом є надати Україні радянське озброєння. З ним, мовляв, не потрібно вчитися працювати. Берлін вже почав переговори з європейськими країнами про постачання нам такої зброї. Натомість країни ЄС отримають від німеччини нові розробки.

"Ми можемо поступово заповнити витрати, понесені нашими партнерами в результаті цих поставок, замінами з Німеччини, як у випадку Словенії. У середньостроковій перспективі ми допоможемо Україні підвищити її обороноздатність, у тому числі за допомогою західної зброї", — сказав Шольц.

За його словами, Німеччина постачає Україні все, що може, адже запаси Бундесверу нібито вичерпуються.

"Те, що ще можна зробити доступним, ми точно ще доставляємо – протитанкові засоби, протитанкові міни та артилерійські боєприпаси. Тому в переговорах з німецькою промисловістю ми склали перелік військової техніки, яку можна швидко поставити, і обговорили це з Міністерством оборони України. Як і раніше, оборонне озброєння та міномети для артилерійських боїв. Ми платимо за ці поставки зброї. Німеччина надає загалом два мільярди євро, значна частина яких піде безпосередньо Україні", — сказав канцлер.

Нагадаємо, очільник польського уряду Матеуш Моравецький хоче переконати канцлера Німеччини Олафа Шольца змінити його позицію щодо постачання озброєння для України. Моравецький проситиме Берлін передавати Україні важке озброєння, аби "відновити безпеку".

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