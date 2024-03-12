НАТО "в разі потреби" може перекинути до Польщі 300 тисяч військових

НАТО може різко наростити свою військову присутність у Польщі до 300 тисяч військових.

Північноатлантичний альянс у разі виникнення загрози може перекинути до Польщі до 300 тисяч військовослужбовців сил високої готовності.

Про це заявив заступник начальника польського Генштабу генерал Кароль Димановський в ефірі TVP Info.

За його словами, нині в Польщі дислокується кілька тисяч американських військовослужбовців, які тренуються з польською армією. Союзники підтримують Польщу не лише на суходолі, а й у повітрі, морі, космосі та кіберпросторі.

Однак Димановський зазначив, що можливе радикальне збільшення чисельності військ НАТО - такими є найновіші оборонні плани Альянсу, затверджені на саміті 202 року у Вільнюсі. Генерал зауважив, що раніше йшлося про 40 тис. військовослужбовців сил високої готовності НАТО, нині ж ця кількість може зрости до 300 тис. військових.

“І що важливо, ці військові прибудуть до країни не після початку війни, а перед цим. І це теж важливо, оскільки має на меті відлякування потенційного агресора”, - зазначив Димановський і додав, що за потреби ці сили братимуть участь у бойових діях.

Польський генерал зазначив, що потенційний противник може атакувати Польщу не лише фізично, а й у кіберпросторі чи в інформаційній сфері, тому Варшава посилює можливості протидії у цих сферах.

Нагадаємо, раніше Анджей Дуда закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП. Таким чином Варшава прагне зміцнити східний фланг НАТО у зв'язку з війною в Україні.

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