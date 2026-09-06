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НАТО вперше провело навчання без участі США — Politico
Європейські союзники по НАТО та Канада вперше провели військові навчання «Північний вікінг» з пошуку та протидії російським атомним підводним човнам біля берегів Ісландії без участі США.
Країни НАТО провели масштабні навчання Northern Viking біля Ісландії, під час яких відпрацьовували виявлення та знищення російських підводних човнів. Цьогоріч у маневрах уперше за десятиліття не брали участі американські кораблі чи літаки.
Про це повідомляє Politico.
Як зазначається, у навчаннях взяли участь військові Німеччини, Канади, Франції, Бельгії, Португалії та інших країн Альянсу. Французький контр-адмірал Ніколя Молітор керував силами, які працювали з канадського військового корабля.
За даними Politico, союзники також відпрацьовували захист підводної інфраструктури, зокрема інтернет-кабелів і трубопроводів. Німецький літак під час навчань передавав розвідувальні дані кораблям, допомагаючи перевірити взаємодію військових сил у складних умовах Північної Атлантики.
Видання зазначає, що відсутність США стала особливо помітною, оскільки раніше Вашингтон відігравав провідну роль у Northern Viking. Нині значна частина американських військово-морських сил зосереджена на Близькому Сході та в Карибському регіоні.
У НАТО наголосили, що навчання демонструють готовність Альянсу захищати територію союзників і діяти в стратегічно важливих районах безпосередньо біля північних рубежів Європи.
Нагадаємо, королівський військово-морський флот Великої Британії три дні відстежував російський підводний човен у протоці Ла-Манш.
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