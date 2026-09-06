Підводний човен / © Associated Press

Реклама

Країни НАТО провели масштабні навчання Northern Viking біля Ісландії, під час яких відпрацьовували виявлення та знищення російських підводних човнів. Цьогоріч у маневрах уперше за десятиліття не брали участі американські кораблі чи літаки.

Про це повідомляє Politico.

Реклама

Як зазначається, у навчаннях взяли участь військові Німеччини, Канади, Франції, Бельгії, Португалії та інших країн Альянсу. Французький контр-адмірал Ніколя Молітор керував силами, які працювали з канадського військового корабля.

Реклама

За даними Politico, союзники також відпрацьовували захист підводної інфраструктури, зокрема інтернет-кабелів і трубопроводів. Німецький літак під час навчань передавав розвідувальні дані кораблям, допомагаючи перевірити взаємодію військових сил у складних умовах Північної Атлантики.

Видання зазначає, що відсутність США стала особливо помітною, оскільки раніше Вашингтон відігравав провідну роль у Northern Viking. Нині значна частина американських військово-морських сил зосереджена на Близькому Сході та в Карибському регіоні.

У НАТО наголосили, що навчання демонструють готовність Альянсу захищати територію союзників і діяти в стратегічно важливих районах безпосередньо біля північних рубежів Європи.

Нагадаємо, королівський військово-морський флот Великої Британії три дні відстежував російський підводний човен у протоці Ла-Манш.

Реклама

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі виступив із прямим та недвозначним попередженням Володимиру Путіну на тлі зростання активності російських субмарин до рівня часів «холодної війни».

Новини партнерів

Новини партнерів