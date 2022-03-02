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НАТО вперше в історії розгорне свої Сили реагування на території Румунії

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НАТО вперше в історії розгорне свої Сили реагування на території Румунії

Associated Press

До складу багатонаціональних сил входить 40 тис. наземних, повітряних, морських і спеціальних операцій.

Підрозділи Сил реагування НАТО прибули до Румунії, аби посилити оборонну позицію НАТО у східній частині Альянсу. перед тим 500 французьких військових зібралися в Істрі на півдні Франції.

Про це йдеться на офіційному сайті НАТО.

Як зазначається, НАТО активізує свої Сили реагування для колективної оборони та стримування вперше в історії

Франція очолить багатонаціональні сили, які налічують до 40 000 наземних, повітряних, морських і спеціальних операцій, які НАТО може розгорнути за потреби в короткі терміни.

"За останні тижні ми збільшили нашу присутність у східній частині Альянсу, і тепер ми вперше в нашій історії розгортаємо Сили реагування НАТО. Французькі війська прибули до Румунії як головний елемент цих сил. Наша прихильність до статті 5, нашої статті про колективну оборону, є залізною. Ми будемо захищати і захищати кожен дюйм території НАТО", — наголосив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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