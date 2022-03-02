НАТО вперше в історії розгорне свої Сили реагування на території Румунії

НАТО вперше в історії розгорне свої Сили реагування на території Румунії

До складу багатонаціональних сил входить 40 тис. наземних, повітряних, морських і спеціальних операцій.

Підрозділи Сил реагування НАТО прибули до Румунії, аби посилити оборонну позицію НАТО у східній частині Альянсу. перед тим 500 французьких військових зібралися в Істрі на півдні Франції.

Про це йдеться на офіційному сайті НАТО.

Як зазначається, НАТО активізує свої Сили реагування для колективної оборони та стримування вперше в історії.

Франція очолить багатонаціональні сили, які налічують до 40 000 наземних, повітряних, морських і спеціальних операцій, які НАТО може розгорнути за потреби в короткі терміни.

"За останні тижні ми збільшили нашу присутність у східній частині Альянсу, і тепер ми вперше в нашій історії розгортаємо Сили реагування НАТО. Французькі війська прибули до Румунії як головний елемент цих сил. Наша прихильність до статті 5, нашої статті про колективну оборону, є залізною. Ми будемо захищати і захищати кожен дюйм території НАТО", — наголосив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.