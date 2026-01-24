НАТО забере військових з кордону з РФ та Білоруссю: хто охоронятиме східний фланг Альянсу

НАТО будує безлюдню лінію захисту кордону

Північноатлантичний альянс розпочинає амбітний проєкт із укріплення своїх кордонів з Росією та Білоруссю. Замість традиційних окопів та живої сили, ставку роблять на технології майбутнього — роботів та автоматизовані системи ураження.

Про це повідомляє видання BILD з посиланням на слова заступника начальника штабу командування сухопутних сил НАТО генерала Томаса Ловіна.

Що таке «безлюдна зона»

Нова концепція отримала назву Eastern Flank Deterrence Line (EDFL) — «Лінія стримування східного флангу».

За словами генерала Ловіна, це буде «складна багаторівнева система оборони». Її головна особливість — відсутність людей на передовій лінії.

Як це працюватиме:

Насичення технікою: На кордоні розмістять велику кількість озброєння та датчиків. Роботизована відсіч: На першому етапі вторгнення ворога стримуватимуть виключно роботи та дрони. Збереження життів: Противнику доведеться спочатку долати автоматизований бар’єр, що дасть час основним силам підготуватися без ризику для особового складу.

«Ми побачимо помітно більші запаси [озброєнь], ніж раніше, в державах НАТО на кордоні з Росією», — наголосив генерал.

Коли запрацює роботизована лінія оборони

Реалізація проєкту вже не за горами. За інформацією журналістів, повністю обладнати кордон автоматизованими системами планують до кінця 2027 року.

Це означає, що вже за два роки східний фланг НАТО перетвориться на високотехнологічну фортецю, де першим, хто зустріне агресора, буде штучний інтелект, а не солдат.

Нагадаємо, Європа готова створити новий альянс замість НАТО. З огляду на те, наскільки нестабільними та непередбачуваними показали себе США, європейські країни не можуть дозволити собі покладатися на Америку, коли йдеться про їхню безпеку.