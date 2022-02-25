НАТО забезпечить Україну зброєю і приводить сили швидкого реагування до бойової готовності

НАТО забезпечить Україну зброєю і приводить сили швидкого реагування до бойової готовності

На східному фланзі Альянсу додатково розміщено тисячі військових, понад 100 літаків та понад 120 кораблів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що під час вторгнення Росії продовжуватиме постачати зброю Україні і допомагатиме нашій державі фінансово. Окрім того, Альянс посилив свій Східний фланг і привів у підвищену готовність сили швидкого реагування.

Про це заявив генсек НАТО у п'ятницю, 25 лютого, на пресконференції за підсумками екстреного саміту Альянсу в онлайн-форматі.

НАТО продовжуватиме постачати зброю Україні, включаючи системи ППО. Також Альянс надасть Україні, Грузії, Молдові, а також Боснії та Герцеговині більше фінансової допомоги для просування демократичних реформ.

"НАТО готове продовжувати надавати фінансову, військову та гуманітарну підтримку Україні", - наголосив Столтенберг.

За його словами, більшість сил швидкого реагування НАТО приведено до бойової готовності. У їхньому складі переважно військові США, а також значні контингенти Франції та ФРН.

Столтенберг вважає, що війна в Україні не пошириться на НАТО, однак Альянс нарощує військову присутність на сході. Зокрема, НАТО додатково розмістив на східному фланзі тисячі військових, понад 100 літаків та понад 120 кораблів.

Нагадаємо, НАТО не встановлюватиме безпольотну зону над Україною, щоб не провокувати зіткнення Альянсу з Росією.

Читайте також: