НАТО загрожує "руйнівними ударами" по Росії, якщо Путін вторгнеться до Балтії: про що саме йдеться

НАТО пообіцяло руйнівні удари Росії / © Associated Press

НАТО завдасть ніщивних ударів по Росії, якщо президент РФ Володимир Путін наважиться вторгнутися до Естонії, Латвії або Литви.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає thesun.

«Ми готові перенести війну на територію Росії і завдати глибоких ударів дуже далеко всередині її кордонів. Ми точно знаємо, що робити», — підкреслив Цахкна.

Він додав, що після початку будь-якого вторгнення країни Балтії не будуть залежати від допомоги НАТО, оскільки активно збільшують оборонний бюджет — до 5% ВВП, розвиваючи власні військові можливості.

Ця заява з’явилася на тлі побоювань, що Путін може спробувати частково окупувати одну з країн Балтії після завершення війни в Україні. Попередні сценарії та військові симуляції показували, що Росія могла б досягти швидких успіхів, якщо НАТО зволікатиме.

Балтійські держави підкреслюють, що більше не приймають застарілі плани, які ставили їх у залежну позицію. Тепер їхня стратегія — негайне стримування агресора і глибокі удари у відповідь, якщо Росія спробує вторгнення.

Аналітики також попереджають, що будь-який напад Росії автоматично втягне до конфлікту основні західні держави, включно зі США, Францією, Німеччиною та Канадою, підкреслюючи важливість потужного стримуючого фактору.

Нагадаємо, днями Польща перехопила об’єкти з Білорусі та шукає причетних. У ніч проти 16 лютого системи радіолокації Польщі зафіксували чергове вторгнення повітряних об’єктів з території Білорусі, а саме об’єктів, схожих на повітряні кулі.

Тим часом Литва роздумує над участю у Раді миру президента США Дональда Трампа. Президент Ґітанас Науседа заявив, що остаточне рішення буде узгоджене з країнами NB8.