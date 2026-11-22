Рютте пообіцяв захистити Польщу / © Associated Press

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Північноатлантичний альянс стоятиме на захисті кожного сантиметра території Польщі. Таку заяву у Варшаві зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте наступного дня після того, як Польща повідомила про заліт російських ракет та дрона на свою територію.

Про це пише Reuters.

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НАТО захищатиме кожен сантиметр польської території — Рютте

«Я можу гарантувати, що НАТО захищатиме кожен дюйм польської території», — цитує Рютте Польське агентство преси (PAP).

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За інформацією агентства, генсек Альянсу також зазначив, що командувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич зробить усе необхідне для виявлення будь-яких загроз обороноздатності та силам стримування, а за потреби запровадить корективи.

Від початку російської війни проти України дрони РФ не раз порушували повітряний простір країн східного флангу НАТО. Такі інциденти посилюють напруженість у відносинах із західним військовим блоком і підживлюють побоювання щодо можливого розширення конфлікту.

П’ятничне вторгнення в небо Польщі збіглося у часі з проведенням у країні військових навчань за участю «Коаліції охочих», що об’єднує союзників України. Польські посадовці назвали такий збіг невипадковим.

Завтра, 23 листопада, у Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради НАТО, присвячене порушенню польського повітряного простору російськими ракетами.

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«Найближчим часом ми отримаємо потужну підтримку від наших союзників по НАТО для посилення захисту нашого східного кордону», — написав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Російські ракети залетіли до Польщі: останні новини

Нагадаємо, під час масованої російської атаки на Україну вранці 20 листопада в повітряному просторі сусідньої Польщі зафіксували невідомі повітряні об’єкти, а в Люблінському та Підкарпатському воєводствах оголошували повітряну тривогу.

За даними Міністерства національної оборони Польщі, на територію країни впали три російські цілі — імовірно, дві ракети та реактивний безпілотник. Падіння й вибухи зафіксували в районах Рудника-над-Сяном, а також біля Хмелека та Нового Липовця, де уламки спричинили пожежу.

Інцидент спричинив низку екстрених заходів безпеки, хоча, за даними влади, обійшлося без постраждалих. У Підкарпатському воєводстві тимчасово зупиняли рух поїздів для перевірки колій, місцевих мешканців закликали залишатися вдома, а в аеропорту Ряшів-Ясьонка вперше через повітряну загрозу евакуювали дев’ятьох працівників диспетчерської вежі. Під час нічної атаки в небі чергували польські та союзницькі винищувачі F-16 і шведські Gripen.

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Прем’єр-міністр Дональд Туск підтвердив російське походження уламків і припустив, що це була навмисна провокація з боку РФ. Водночас Варшава звернулася до НАТО з проханням виділити додаткові сили й засоби.

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