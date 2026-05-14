ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
12
Час на прочитання
1 хв

НАТО запросить країни Перської затоки на саміт в Анкарі — Bloomberg

Участь у зустрічі можуть взяти міністри закордонних справ Бахрейну, Кувейту, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
НАТО

НАТО / © Unsplash

НАТО планує запросити чотири країни Перської затоки на саміт Альянсу, який відбудеться 7–8 липня в Анкарі.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, участь у зустрічі можуть взяти міністри закордонних справ Бахрейну, Кувейту, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Усі ці держави входять до Стамбульської ініціативи співпраці — партнерського формату між НАТО та країнами Близького Сходу, які не є членами Альянсу.

Саміт проходитиме на тлі посилення трансатлантичної напруги через війну в Ірані.

Bloomberg нагадує, що президент США Дональд Трамп раніше розкритикував союзників по НАТО через їхню відмову допомогти у відкритті Ормузької протоки.

Після цього американський лідер також оголосив про рішення вивести близько 5 тисяч військових із Німеччини.

Як зазначає агентство, саміт НАТО другий рік поспіль планують провести у максимально стислому та спрощеному форматі.

Такий підхід, за даними журналістів, запровадили з урахуванням вимог президента США Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що рішення президента США Дональда Трампа про виведення 5 тисяч американських військових із Німеччини не стало важелем тиску на європейських союзників у питанні підтримки дій Вашингтона проти Ірану.

Ми раніше інформували, що Об’єднані Арабські Емірати могли стати прихованим учасником війни проти Ірану.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
12
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie