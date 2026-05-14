НАТО / © Unsplash

НАТО планує запросити чотири країни Перської затоки на саміт Альянсу, який відбудеться 7–8 липня в Анкарі.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, участь у зустрічі можуть взяти міністри закордонних справ Бахрейну, Кувейту, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Усі ці держави входять до Стамбульської ініціативи співпраці — партнерського формату між НАТО та країнами Близького Сходу, які не є членами Альянсу.

Саміт проходитиме на тлі посилення трансатлантичної напруги через війну в Ірані.

Bloomberg нагадує, що президент США Дональд Трамп раніше розкритикував союзників по НАТО через їхню відмову допомогти у відкритті Ормузької протоки.

Після цього американський лідер також оголосив про рішення вивести близько 5 тисяч військових із Німеччини.

Як зазначає агентство, саміт НАТО другий рік поспіль планують провести у максимально стислому та спрощеному форматі.

Такий підхід, за даними журналістів, запровадили з урахуванням вимог президента США Дональда Трампа.

