НАТО запросить країни Перської затоки на саміт в Анкарі — Bloomberg
Участь у зустрічі можуть взяти міністри закордонних справ Бахрейну, Кувейту, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.
НАТО планує запросити чотири країни Перської затоки на саміт Альянсу, який відбудеться 7–8 липня в Анкарі.
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними агентства, участь у зустрічі можуть взяти міністри закордонних справ Бахрейну, Кувейту, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.
Усі ці держави входять до Стамбульської ініціативи співпраці — партнерського формату між НАТО та країнами Близького Сходу, які не є членами Альянсу.
Саміт проходитиме на тлі посилення трансатлантичної напруги через війну в Ірані.
Bloomberg нагадує, що президент США Дональд Трамп раніше розкритикував союзників по НАТО через їхню відмову допомогти у відкритті Ормузької протоки.
Після цього американський лідер також оголосив про рішення вивести близько 5 тисяч військових із Німеччини.
Як зазначає агентство, саміт НАТО другий рік поспіль планують провести у максимально стислому та спрощеному форматі.
Такий підхід, за даними журналістів, запровадили з урахуванням вимог президента США Дональда Трампа.
Раніше повідомлялося, що рішення президента США Дональда Трампа про виведення 5 тисяч американських військових із Німеччини не стало важелем тиску на європейських союзників у питанні підтримки дій Вашингтона проти Ірану.
Ми раніше інформували, що Об’єднані Арабські Емірати могли стати прихованим учасником війни проти Ірану.