НАТО закликає посилитися / © ТСН.ua

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НАТО планує звернутися до Німеччини з проханням надати ще сім бригад — 40 тис. військовослужбовців для посилення оборони Альянсу. Це відбувається в межах нових цілей щодо озброєння та чисельності військ, які міністри оборони країн-членів НАТО планують погодити на початку літа.

Про це пише Reuters.

Точні цифри нових цілей НАТО є засекреченими, але один високопоставлений військовий чиновник повідомив, що загальну кількість бригад, які союзники повинні будуть надати в майбутньому, збільшать до 120–130. Це означає зростання приблизно на 50% порівняно з поточним показником у близько 80 бригад.

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2021 року Німеччина погодилася надати 10 бригад для НАТО до 2030 року. Наразі вона має вісім бригад і формує дев’яту в Литві, яка має бути готова до 2027 року.

Однак надання додаткових 40 000 активних військовослужбовців стане великим викликом для Берліна. Бундесвер ще не досягнув цілі в 203 000 військовослужбовців, встановленої у 2018 році, і наразі не доукомплектований приблизно на 20 000 регулярних військовослужбовців.

Крім того, нові цілі НАТО ще не враховують можливе скорочення чисельності американських військ у Європі, що викликає занепокоєння серед європейських союзників, оскільки оборонні плани НАТО значною мірою покладаються на американські ресурси.

Під час Холодної війни Німеччина утримувала 500 000 військовослужбовців і 800 000 резервістів. Сьогодні, разом із Польщею, вона відповідальна за надання основних сухопутних сил, які будуть першими реагувати на будь-яку російську атаку на східний фланг альянсу.

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Країни-члени НАТО значно збільшили витрати на оборону після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Протена цьому посилення не завершиться.

На саміті в Гаазі наступного місяця генеральний секретар Альянсу Марк Рютте прагнутиме досягти угоди з національними лідерами про більш ніж подвоєння поточної цілі витрат з 2% ВВП до 5% — з 3,5% на оборону і 1,5% на ширше визначені витрати, пов’язані з безпекою.

У рамках історичних змін Німеччина нещодавно послабила своє конституційне обмеження боргу, щоб мати можливість збільшити витрати на оборону, і підтримала ціль Рютте в 5%.

Генерал-інспектор Бундесверу Карстен Бройєр наказав, щоб збройні сили країни були повністю оснащені до 2029 року, до того часу, коли, як очікується, Москва відновить свої військові сили до рівня, достатнього для нападу на територію НАТО.

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Тим часом президент України Володимир Зеенський назвав вид підтримки, що позбавляє сенсу російський терор.

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