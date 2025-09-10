НАТО застосувало одну зі статей договору через інцидент у Польщі з російськими дронами

НАТО і Росія

НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору у зв’язку з інцидентом з російськими безпілотниками у повітряному просторі Польщі. У рамках цієї процедури вже відбулися консультації.

Про це повідомив Polsat News речник уряду Адам Шлапка.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час виступу в Сеймі повідомив про офіційний запит на активацію статті 4 НАТО.

Польський прем’єр-міністр додав, що стаття 4 — це лише початок.

«Ми очікуватимемо значно більшої підтримки під час консультацій. Це конфронтація, яку Росія оголосила вільному світу», — наголосив Туск.

Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив, що Альянс провів уранці зустріч щодо ситуації з порушенням польського повітряного простору та повідомив, що Варшава запросила консультації згідно зі статтею 4 Північноатлантичного договору.

«Союзники висловили солідарність з Польщею та засудили безрозсудну поведінку Росії… Зрозуміло, що порушення минулої ночі не є поодиноким випадком», — сказав генсек Альянсу.

За його словами, НАТО уважно стежитиме за ситуацією вздовж східного флангу. Засоби ППО Альянсу будуть постійно напоготові.

Що передбачає 4 стаття договору НАТО

Згідно зі статтею 4 основоположного договору НАТО, держави-члени можуть донести проблемну ситуацію до відома Північноатлантичної ради (головного політичного органу НАТО, що приймає рішення) та обговорити її з союзниками.

Стаття 4 говорить: «Сторони консультуються між собою щоразу, коли, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі Сторін знаходяться під загрозою».

В історії Північноатлантичного альянсу стаття 4 застосовувалася сім разів від 1949 року.

Зокрема, Польща зробила це у 2022 році разом із групою союзників у зв’язку з повномасштабною агресією Росії проти України, а раніше, у 2014 році, у зв’язку зі спричиненою Росією кризою в Криму та на Донбасі.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.

Згодом в оперативному командуванні збройних сил Польщі повідомили про знищення повітряних цілей винищувачами F-16 та F-35.