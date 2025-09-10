ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
5050
Час на прочитання
2 хв

НАТО застосувало одну зі статей договору через інцидент у Польщі з російськими дронами

Польський прем’єр-міністр додав, що активація статті 4 договору НАТО — це лише початок.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
НАТО і Росія

НАТО і Росія

Доповнено додатковими матеріалами

НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору у зв’язку з інцидентом з російськими безпілотниками у повітряному просторі Польщі. У рамках цієї процедури вже відбулися консультації.

Про це повідомив Polsat News речник уряду Адам Шлапка.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час виступу в Сеймі повідомив про офіційний запит на активацію статті 4 НАТО.

Польський прем’єр-міністр додав, що стаття 4 — це лише початок.

«Ми очікуватимемо значно більшої підтримки під час консультацій. Це конфронтація, яку Росія оголосила вільному світу», — наголосив Туск.

Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив, що Альянс провів уранці зустріч щодо ситуації з порушенням польського повітряного простору та повідомив, що Варшава запросила консультації згідно зі статтею 4 Північноатлантичного договору.

«Союзники висловили солідарність з Польщею та засудили безрозсудну поведінку Росії… Зрозуміло, що порушення минулої ночі не є поодиноким випадком», — сказав генсек Альянсу.

За його словами, НАТО уважно стежитиме за ситуацією вздовж східного флангу. Засоби ППО Альянсу будуть постійно напоготові.

Що передбачає 4 стаття договору НАТО

Згідно зі статтею 4 основоположного договору НАТО, держави-члени можуть донести проблемну ситуацію до відома Північноатлантичної ради (головного політичного органу НАТО, що приймає рішення) та обговорити її з союзниками.

Стаття 4 говорить: «Сторони консультуються між собою щоразу, коли, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі Сторін знаходяться під загрозою».

В історії Північноатлантичного альянсу стаття 4 застосовувалася сім разів від 1949 року.

Зокрема, Польща зробила це у 2022 році разом із групою союзників у зв’язку з повномасштабною агресією Росії проти України, а раніше, у 2014 році, у зв’язку зі спричиненою Росією кризою в Криму та на Донбасі.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.

Згодом в оперативному командуванні збройних сил Польщі повідомили про знищення повітряних цілей винищувачами F-16 та F-35.

Дата публікації
Кількість переглядів
5050
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie