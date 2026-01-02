НАТО зазнає важчих втрат, ніж Україна, у разі війни: експерт назвав головну причину

Протистояння НАТО-Росія

У разі безпосереднього військового зіткнення з Росією країни Північноатлантичного альянсу можуть зазнати значно важчих втрат, ніж Україна. Причиною цього стане специфіка сучасної війни, де домінують дрони, що фактично паралізує медичну евакуацію.

Про це заявив старший представник України у Спільному аналітичному навчальному центрі НАТО-Україна (JATEC) полковник Валерій Вишневський у коментарі Business Insider.

За словами військового, ситуація на фронті в Україні демонструє, що концепція «золотої години» (надання допомоги протягом перших 60 хвилин після поранення) більше не працює. Небо над полем бою настільки насичене розвідувальними та ударними дронами, що будь-яке пересування транспорту чи піхоти миттєво фіксується ворогом.

Вишневський наголосив, що українським захисникам часто доводиться чекати на погіршення погодних умов — туману, дощу чи низької хмарності — щоб отримати шанс на безпечну евакуацію побратимів.

«Така війна, найімовірніше, буде значно більш руйнівною, через що Альянс зазнає важчих втрат, ніж Україна», — спрогнозував полковник, додавши, що НАТО неминуче зіткнеться з тими самими проблемами логістики та порятунку.

В Альянсі дедалі чіткіше усвідомлюють загрозу. Як зазначає видання, західні лідери розуміють, що конфлікт може вийти за межі України. Зокрема, генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше припускав, що Росія може бути готовою застосувати силу проти Альянсу протягом найближчих п’яти років.

Усвідомлюючи небезпеку дронів для медичних місій, НАТО активно шукає нові технологічні рішення. Командування НАТО з трансформації (ACT) спільно з JATEC вже організувало «Інноваційний конкурс», на який надійшло 175 заявок із 20 країн світу.

Серед запропонованих ідей, які розглядають фіналісти конкурсу, були: портативні системи для лікування ниркової недостатності у польових умовах, спеціальні імпровізовані ноші для складного рельєфу, захищені канали зв’язку для медиків, балістичні пластини для облаштування тимчасових укриттів.

Очільник медичного відділу ОЗС НАТО з трансформації полковник Ніл Ай Маунг зазначив, що Альянс відмовляється від пошуку єдиного універсального рішення. Натомість західні військові вивчають досвід України, щоб комплексно перебудувати медичну систему під вимоги масштабної війни високої інтенсивності.

Нагадаємо, головнокомандувач армії Швейцарії Томас Зюсслі визнав, що країна не здатна самостійно відбити можливу повномасштабну військову агресію. За його словами, багаторічне недофінансування призвело до серйозних прогалин у техніці та спорядженні, через що в разі надзвичайної ситуації лише третина військових буде повністю екіпірована.

Зюсслі наголосив, що нейтралітет не є гарантією безпеки, якщо його не підкріплено реальною військовою спроможністю, і закликав до чесної оцінки оборонних можливостей держави.