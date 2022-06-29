НАТО збирається якнайшвидше ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує швидкої ратифікації членства Швеції та Фінляндії у альянсі.

Столтенберг зазначив, що ратифікація має відбутися в усіх 30 парламентах. Це завжди займає деякий час, але генсек НАТО очікує, що цього разу це має відбутися "безпрецедентно швидко".

Про це Столтенберг сказав під час саміту НАТО в Мадриді, повідомляє кореспондент ТСН.ua.

"Ми ухвалимо на саміті рішення запросити Швецію та Фінляндію стати членами, це безпрецедентно швидко", – сказав Столтенберг журналістам під час другого дня саміту НАТО в Мадриді.

Обидві країни подали заявку на членство в альянсі в середині травня.

"Після запрошення нам потрібен процес ратифікації в 30 парламентах. Це завжди займає деякий час, але я очікую, що це пройде досить швидко, тому що союзники готові спробувати зробити цей процес ратифікації якомога швидшим", - сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, у НАТО сумніваються, що Російська Федерація має намір атакувати Фінляндію та Швецію, попри погрози Кремля. У Північноатлантичному альянсі вважають, що північні країни навряд чи будуть ціллю для Росії.

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