НАТО зіткнулося з новою загрозою Росії: чим небезпечний дрон "Герань-5"

НАТО / © Associated Press

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Новий російський безпілотник «Герань-5» із радіусом дії до тисячі кілометрів може створити серйозні проблеми для систем протиповітряної оборони країн Альянсу.

Про це повідомляє BILD.

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Характеристики «Герань-5» — що відомо

Професор Кельнського університету Томас Єгер у коментарі виданню зазначив, що новий дрон «Герань-5» є значно швидшим за попередні моделі. Через це у сил протиповітряної оборони залишається набагато менше часу на реагування.

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При цьому аналітики наголошують, що головна складність полягає у масовості таких атак. Альянс має технічну можливість збивати ці апарати, однак ракети для їх перехоплення коштують значно дорожче за самі дрони.

Своєю чергою історик і військовий аналітик Ян Берендс вважає, що наразі нові технології не дають жодній зі сторін вирішальної переваги. Проте з настанням зими ситуація може суттєво ускладнитися.

Естонський військовий експерт Ерккі Коорт відзначив, що поява такої кількості БПЛА на полі бою стала несподіванкою для союзників.

«НАТО в цілому відчуває труднощі в боротьбі з безпілотниками. Раніше над Польщею, Естонією, Латвією та Румунією було збито кілька безпілотників. Це допомогло подолати нерішучість у прийнятті рішень», — розповів Коорт.

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Він також наголосив на необхідності надати силовим структурам європейських країн чіткі повноваження на знищення невідомих літальних апаратів і закликав жорсткіше реагувати на порушення кордонів.

«Кожна атака на територію НАТО повинна отримувати негайну відповідь на російській території», — заявив Ерккі Коорт.

РФ проти НАТО — останні новини

Раніше ми писали про те, що Росія випробовує НАТО: експерти попереджають про можливу ескалацію та обмежені удари по країнах Альянсу.

Росія будує нові пускові майданчики біля кордонів з Україною та Білоруссю, готуючи масштабніші удари реактивними дронами по всій країні та потенційно по території НАТО.

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Також Росія розгорнула мережу секретних баз, звідки може запускати потужні ударні безпілотники на значну відстань, зокрема в напрямку території НАТО.

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