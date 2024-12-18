НАТО знає про потребу України в 19 систем ППО: Рютте повідомив, коли розглянуть це питання

Генсек Марк Рютте також заявив, що він радий дансько-литовській ініціативі, яка планує не лише купувати зброю, але й купувати її в Україні.

НАТО знає про запит України щодо надання нових систем протиповітряної оборони. Це питання розглянуть на порядку денному.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції 18 грудня.

Під час пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським Рютте зауважив, що він ознайомлений із запитом щодо ППО від Києва.

"Ми знаємо про ваше прохання, Володимире. Я думаю, 19 систем будуть доправлені до України для захисту критичної інфраструктури. Тож це все буде на порядку денному", — сказав Рютте.

Генсек також заявив, що він радий дансько-литовській ініціативі, яка планує не лише купувати зброю, але й купувати її в Україні.

"І це хороша новина, тому що це означає більше зброї для України, а також гроші для української економіки. Тож це дуже практичний спосіб підтримати вас. Отже, все це буде на порядку денному сьогоднішнього вечора", — наголосив він.

Нагадаємо, 17 грудня український президент нагадав, що Україні потрібно ще 12-15 систем ППО, щоб повністю захиститися від ударів РФ.