НАТО звинувачує Росію у невиконанні договору про контроль над ядерною зброєю: офіційна заява

У заяві Альянсу не уточнюється, чи може невиконання Росією договору призвести до його денонсації з боку США.

НАТО закликає Росію виконати свої зобов'язання за договором про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО).

Про це йдеться в оприлюдненій у п'ятницю, 3 лютого, заяві.

"Союзники по НАТО продовжують розглядати ефективний контроль над озброєннями як суттєвий внесок у наші цілі безпеки", — йдеться в заяві Альянсу, в якій не уточнюється, чи може невиконання Росією договору призвести до його денонсації з боку США чи призвести до іншої реакції.

У релізі зазначається, що Вашингтон поважає цей договір як єдину велику конвенцію про контроль над озброєннями, яка залишається чинною між США та Росією.

Новий договір про СНО, про продовження якого до 2026 року президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін домовилися два роки тому, обмежує ядерні арсенали обох країн до 800 пускових установок і 1550 боєголовок для кожної зі сторін.

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У комюніке також зазначається, що Росія перешкоджає США проводити інспекції, передбачені договором, починаючи від серпня 2022 року.

"Ми із занепокоєнням відзначаємо, що Росія не виконала своїх юридичних зобов'язань, у тому числі щодо інспекцій, і ми закликаємо її виконати свої зобов'язання за Договором", - прокоментував цю заяву генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Twitter.

#NATO Allies agree the #NewSTART Treaty contributes to international stability. We note with concern that #Russia has failed to comply with legally-binding obligations, including on inspection, & call on Russia to fulfil its obligations under the Treaty.https://t.co/TgHp5ZYFaZ — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 3, 2023

У Москві раніше заявили, що російські фахівці більше не можуть проводити перевірки в США через санкції, запроваджені проти Росії після вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше Держдепартамент США заявив, що Росія порушила договір про скорочення ядерних озброєнь великої дальності своєю відмовою Вашингтону в допуску інспекції на об'єкти.

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