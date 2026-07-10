“Націоналістичні божевільні” шкодять обом країнам: Туск жорстко висловився про конфлікт України та Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

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Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що радикальні націоналісти в Україні та Польщі завдають серйозної шкоди відносинам між Києвом та Варшавою. Очільник польського уряду закликав суспільства обох держав максимально стримати емоції та почати спільно протидіяти російській пропаганді.

Про це він заявив під час пресконференції у п’ятницю, 10 липня.

Шкода від радикалів та російська пропаганда

Коментуючи ескалацію напруженості між двома країнами в інформаційному просторі, Дональд Туск наголосив на деструктивній ролі радикальних елементів. За його словами, агресивні провокації та взаємні образи не мають жодного політичного сенсу, а лише грають на руку спільному ворогу.

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«Ми усвідомлювали від самого початку, що тут будуть активні націоналістичні божевільні з обох боків. Це відбувається на шкоду як Україні, так і Польщі», — підкреслив польський прем’єр.

Політик додав, що в мережі також масово працюють російські боти, які підбурюють суспільства. Москва відверто радіє будь-якому емоційному конфлікту між Варшавою та Києвом, тому польський уряд планує максимально інтенсивно протидіяти ворожій дезінформації.

Річниця Волинської трагедії та стримування емоцій

Напередодні роковин Волинської трагедії глава уряду сусідньої держави звернувся до відповідальних і мудрих українців із закликом будувати європейську спільноту винятково на фундаменті правди. Він висловив сподівання на «прозріння» сусідів у складних історичних питаннях. Водночас Дональд Туск закликав і власних співвітчизників не піддаватися на провокації та уникати радикальних заяв.

«Але я також розраховую на всіх тут, у Польщі, що вони стримають ці надмірні емоції. Росіяни були б найщасливішими, якби дійшло до якоїсь драматичної кризи в українсько-польських відносинах», — наголосив очільник уряду.

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Він також позитивно оцінив факт нещодавньої зустрічі президентів на полях саміту НАТО в Анкарі. На переконання польського прем’єра, публічні сигнали свідчать про те, що лідери обох держав чітко усвідомлюють усю небезпеку цієї кризи.

Нагадаємо, Зеленський назвав конструктивною зустріч із Навроцьким попри відсутність згоди з деяких питань. Лідери обговорили безпеку, економіку та історію, хоча польська сторона раніше заявляла, що з деяких питань компромісу знайти не вдалося.

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