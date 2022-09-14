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Натякнув на патріарха Кирила: Папа Римський закликав не виправдовувати війну релігією

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Натякнув на патріарха Кирила: Папа Римський закликав не виправдовувати війну релігією

Фото: Getty Images

Папа Римський Франциск закликав служителів церкви не виправдовувати війну релігією.

ЗМІ зазначають, що проповідь Папи Римського була адресована патріарху Кирилу, який намагається таким чином виправдати жорстоку війну проти України. 

Про це пише RFE/RL.

Папа Римський виступив на Сьомому Конгресі лідерів світових і традиційних релігій в столиці Казахстану Нур-Султані. Він наголосив, що Бог - це не війна, а мир. 

"Бог є мир. Він завжди веде нас по шляху миру, і ніколи по шляху війни. Якщо творець, якому ми присвятили своє життя, є автором людського життя, то як ми, ті, хто називаємо себе віруючими, можемо погодитися на знищення цього життя", - сказав Папа Франциск.

Папа зазначив, що релігійні організації не повинні ставати опорою для правителів і навпаки.

Нагадаємо, патріарх Кирило погрожує заможним росіянам пеклом, якщо вони не поділяться грошима.

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