Натякнув на патріарха Кирила: Папа Римський закликав не виправдовувати війну релігією

ЗМІ зазначають, що проповідь Папи Римського була адресована патріарху Кирилу, який намагається таким чином виправдати жорстоку війну проти України.

Про це пише RFE/RL.

Папа Римський виступив на Сьомому Конгресі лідерів світових і традиційних релігій в столиці Казахстану Нур-Султані. Він наголосив, що Бог - це не війна, а мир.

"Бог є мир. Він завжди веде нас по шляху миру, і ніколи по шляху війни. Якщо творець, якому ми присвятили своє життя, є автором людського життя, то як ми, ті, хто називаємо себе віруючими, можемо погодитися на знищення цього життя", - сказав Папа Франциск.

Папа зазначив, що релігійні організації не повинні ставати опорою для правителів і навпаки.

Нагадаємо, патріарх Кирило погрожує заможним росіянам пеклом, якщо вони не поділяться грошима.

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