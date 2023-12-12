Науковці зняли надзвичайно рідкісного дельфіна із "великими пальцями": який він має вигляд (фото)

У липні 2023 року в Коринфській затоці було помічено дельфіна із деформованими плавцями, схожими на великі пальці. На думку експертів, він, ймовірно, набув генетичного дефекту під час розвитку в утробі матері.

Про це пише livescience.com.

Дослідники з Інституту дослідження китоподібних Пелагос двічі помітили дельфіна цього літа під час досліджень із човна біля берегів Греції. Попри незвичайний зовнішній вигляд плавців, тварина "плавала, стрибала та гралася" з іншими дельфінами, розповів Олександрос Франціс, науковий координатор та президент Центру досліджень китоподібних Пелагос.

"Це було вперше, коли ми побачили цю дивовижну морфологію плавців за 30 років досліджень у відкритому морі, а також у дослідженнях, спостерігаючи за всіма викинутими на берег дельфінами вздовж узбережжя Греції протягом 30 років", - зазначив він та додав, що це був смугастий дельфін.

Дельфін із "великими пальцями" / Фото: Alexandros Frantzis/Pelagos Cetacean Research Institute

Незвичайний плавець "загалом не схожий на хворобу", сказав Франціс. Натомість, за його словами, це може бути "вираження деяких рідкісних і "неправильних" генів", що виникли внаслідок постійного схрещування.

Ліза Купер, доцентка кафедри анатомії та нейробіології ссавців у Медичному університеті Північно-Східного Огайо, згодна, що дефект дельфіна, ймовірно, корениться у його генах: "Я ніколи не бачила плавців китоподібного такої форми. Враховуючи, що дефект спостерігається як у лівому, так і в правому плавці, це, ймовірно, результат зміненої генетичної програми, яка формує плавці під час розвитку".

Дельфін із "великими пальцями" / Фото: Alexandros Frantzis/Pelagos Cetacean Research Institute

У китоподібних — групи морських ссавців, куди входять кити, дельфіни і морські свині — розвинулися окремі передні кінцівки з великою кількістю фаланг чи кісток пальців порівняно з іншими ссавцями. Ці кістки організовані в людські "руки", укладені в плавці з м'яких тканин, каже Бруна Фаріна, аспірантка, що спеціалізується на палеобіології та макроеволюції в Фрібурзькому Університеті в Швейцарії.

Це означає, що дельфіни мають великі пальці, хоча вони не такі помітні, як у нас, і приховані плавцями, зазначила Фаріна.

На відміну від людей, чиї пальці в утробі матері зливаються і клітини яких відмирають ще до нашого народження, клітини накопичуються навколо кісток передніх кінцівок дельфінів, утворюючи ласти, каже Купер. "Зазвичай у дельфінів пальці розвиваються всередині плавців, і клітини між пальцями не відмирають", - сказала вона.

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Але у дельфіна, сфотографованого в Коринфській затоці, схоже, відсутні пальці і частина тканин, які зазвичай їх покривають. "Мені здається, що клітини, які зазвичай утворювали еквівалент нашого вказівного та середнього пальців, відмерли внаслідок дивної події, коли плавець формувався, коли дельфін ще перебував в утробі матері", — сказала Купер.

Однак великий та четвертий пальці дельфіна залишилися. "Великий палець у формі гачка може мати всередині кістку, але він безумовно не рухливий", - зазначила Купер, додавши, що "в жодного китоподібного немає рухливих великих пальців".

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