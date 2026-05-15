Науковці виявили тривожний зв’язок між хантавірусом і спермою

Хантавірус

Хантавірус, спалах якого на круїзному лайнері MV Hondus викликав занепокоєння у цілому світі, може вражати не лише легені, а й впливати на здоров’я сперми.

Про це свідчить дослідження, проведене швейцарськими вченими з лабораторії Шпіц, передає Unilad.

55-річний учасник дослідження заразився хантавірусом у Південній Америці за шість років до проведення дослідження.

Результати, опубліковані 2023 року, виявили, що хантавірус був присутній у його спермі всі ці роки потому. Водночас у крові, сечі та дихальних шляхах чоловіка не було виявлено жодних ознак вірусу.

Оскільки через шість років у його спермі все ще були сліди хантавірусу, вчені попередили, що хвороба може передаватися статевим шляхом. Щоправда, досі випадки такого зараження не фіксувалися.

Видання припускає, що хоча повідомлень про передавання штаму хантавірусу Andes статевим шляхом не надходило, можливо, тим, у кого нещодавно тест на нього виявився позитивним, порадять використовувати засоби захисту під час сексу, як-от презервативи, щоб мінімізувати ризик передавання вірусу через сперму.

