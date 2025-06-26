Науседа озвучив дату вступу України до ЄС

Гітанас Науседа

Під час саміту лідерів Європейського Союзу в Брюсселі президент Литви Гітанас Науседа закликав європейських партнерів до встановлення чіткої політичної цілі — вступу України до ЄС від 1 січня 2030 року.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

«Я думаю, що продуктивно встановити амбітну політичну мету. Наприклад, щоб бачити Україну членом в Європейському Союзі від 1 січня 2030 року. Це складно, але мотивує», — заявив Науседа перед початком саміту.

За словами президента Литви, встановлення такої дати може сприяти консолідації зусиль усіх країн-членів і прискоренню переговорного процесу. Він наголосив, що варто уникати непорозумінь і зволікань, які тільки шкодять процесу розширення.

Окремо Науседа прокоментував деструктивну позицію Угорщини, яка систематично блокує рішення щодо санкцій проти Росії та просування України на шляху до ЄС. Президент Литви висловив надію, що інші країни зможуть переконати Будапешт не заважати цьому процесу.

«Одна країна не може зловживати інструментом консенсусу», — наголосив він, додавши, що попри труднощі, завжди вдавалося знайти спільне рішення.

Науседа також заявив, що Україні слід якнайшвидше відкрити перший кластер переговорів про вступ. На його думку, до кінця року Євросоюз має відкрити всі шість кластерів, необхідних для повноцінного початку перемовин.

Президент Литви засудив вибірковий підхід у ставленні до України та Молдови, які мають однакові амбіції на членство.

«На жаль, через певні двосторонні перешкоди — ви знаєте, про що я говорю — Україна не може відкрити перший кластер переговорів», — додав він.

Крім того, Науседа закликав ЄС ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії, наголосивши на необхідності уникнути винятків і пом’якшення.

«РФ лише імітує готовність до переговорів. Пакет має бути сильним і послідовним», — зазначив литовський лідер.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре висловився проти європейської інтеграції України, заявивши, що вступ країни до ЄС означатиме втягнення Євросоюзу у війну.

«Якщо ми приймемо Україну до ЄС, ми разом з нею інтегруємо і війну. Ми не хочемо бути частиною спільноти, яка включає державу, що перебуває у стані війни й становить пряму загрозу для нас. Адже якщо країна-член ЄС воює — це означає, що й сам Євросоюз у стані війни. Нас це не влаштовує», — заявив Орбан.

В останні місяці угорський прем’єр неодноразово повторював свою позицію, наголошуючи на економічній слабкості України та небезпеці її вступу до ЄС і НАТО в умовах збройного конфлікту з Росією.