Тадж-Махал потерпає від навали мавп / © Фото з відкритих джерел

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У знаменитому мавзолеї Тадж-Махал в індійському місті Агра знову загострилася проблема з мавпами. Великі зграї тварин вільно пересуваються територією архітектурного комплексу, зокрема біля входів, якими користуються тисячі відвідувачів.

Про це пише NDTV.

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Скільки мавп зібралося біля Тадж-Махалу

Відеозаписи з великими групами макак поширюються в соціальних мережах. Тварин помітили біля східних, західних та Королівських воріт пам’ятки. На кадрах вони пересуваються територією комплексу та збираються великими зграями.

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Індійське видання Jansatta оцінює їхню кількість приблизно у 500. Однак це не офіційна статистика. The Independent уточнює, що влада не оприлюднила підтвердженого підрахунку, а повідомлення про сотні тварин поширюються переважно разом із відео в соцмережах.

За даними ЗМІ, макак раніше помічали навіть у фонтанах Тадж-Махалу: тварини стрибали у воду, плескалися та ганялися одна за одною.

Занепокоєння відвідувачів пов’язане не лише з великою кількістю тварин. Від кінця липня макаки покусали щонайменше сімох туристів. Двох іноземних відвідувачів госпіталізували у вересні.

Один із постраждалих — 83-річний турист із Бразилії, інший приїхав із Західної Бенгалії.

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Чому влада не може впоратися з макаками

Місцеві служби неодноразово заявляли про наміри відловлювати мавп або відганяти їх від пам’ятки. Однак проблема залишається невирішеною.

Однією з причин називають відсутність належної координації між відомствами, які відповідають за територію комплексу та контроль за популяцією тварин. Через це заходи з обмеження присутності макак не дають тривалого результату.

Тадж-Махал є однією з найвідоміших туристичних пам’яток Індії, тому ситуація викликає занепокоєння не лише через можливі травми відвідувачів, а й через репутацію історичного комплексу. Туристам варто триматися подалі від мавп, не демонструвати їм їжу та не намагатися самостійно проганяти тварин.

Мавпи вже нападали на людей — останні новини

У лютому 2022 року в індійському штаті Уттар-Прадеш сталася трагедія: дикі мавпи напали на п’ятирічну дівчинку, яка гралася біля річки неподалік міста Барелі. Дитину важко покусали, а згодом вона померла від втрати крові.

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У липні 2023 року увагу привернула ситуація в Непалі, де укуси мавп стали серйозною проблемою для місцевих жителів. Одна з тварин відвідувала місцеві магазини, пила алкоголь разом із людьми та після цього ставала агресивною, кусаючи, зокрема, дітей.

А в серпні того самого року незвичайний випадок стався на Хмельниччині. Із домашнього вольєра втекла зелена мавпа на ім’я Гарік, яка кілька днів блукала селом і навіть вкусила 14-річну дівчину. Поліції довелося організувати пошуки, щоб упіймати тварину.

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