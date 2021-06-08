Навала павичів у Каліфорнії: вони приземляються на дахи, клюють автівки та голосно кричать

Під час пандемії популяція птахів збільшилася, і тепер вони сотнями бродять в Пасадені і інших містах на північний схід від Лос-Анджелеса.

Жителі Південної Каліфорнії зіткнулися з навалою павичів. Наглядова рада округу Лос-Анджелес має намір ввести заборону на годування птахів і штраф в розмірі 1000 доларів або шість місяців в'язниці.

Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що павичі переміщаються зграями, приземляються на дахи або прогулюються по тротуарах. А ще вони дуже шумлять, знищують садові рослини, виколупують черепицю і люто клюють припарковані машини, коли сприймають своє відображення за суперника.

Експерт з дикої природи Майк Максі, який керує компанією з ловлі та переміщення птахів з житлових районів у природні заповідники, назвав ситуацію з павичами дуже суперечливою. За його даними, 70% населення ненавидять їх і хочуть позбутися, а 30% не проти сусідства пернатих.

"Вони будять мене на світанку. Вони звучать як немовлята, яких катують, а крики транслюють через дуже великий мікрофон", - обурюється 68-річна Кетлін Таттл зі Східної Пасадени.

Нагадаємо, що на східному узбережжі США з'явилися мільярди цикад, які 17 років чекали свій час у непроглядній темряві під землею. Кожне нове покоління отримує свою римську цифру - в цьому році Америку чекає навала покоління X.

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