Навальний назвав терориста Стрєлкова "політичним в'язнем"

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого влада РФ запроторила у в'язницю, заявив, що арешт колишнього офіцера ФСБ лідера терористів "ДНР" Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) незаконний, і Стрєлков – політичний в'язень.

Про це Навальний написав у Telegram

"Ігор Стрєлков затриманий незаконно. Доти, доки він залишається під вартою за цим безглуздим і очевидно політично вмотивованим звинуваченням, він є політичним в'язнем. Раніше Стрєлков був засуджений судом Нідерландів у процесі, який, з моєї точки зору, відповідає принципу незалежності суду. У будь-якому разі факт убивства 298 пасажирів "Боїнга" має бути розслідуваний Росією, а всі винні - понести справедливе покарання. Сам Стрєлков не заперечує своєї участі в бойових діях в Україні в невизначеному статусі. Усе це теж має бути розслідувано й отримати справедливу оцінку суду", - написав він.

Але зараз, за словами Навального, Стрєлкова заарештовано не за звинуваченням у скоєнні справжнього злочину, а за фіктивною і сфабрикованою справою про екстремізм. "Говорячи просто – за критику влади. А конкретно Шойгу і Путіна", - уточнив він.

Навальний заявив, що "Стрєлков став жертвою своєї власної влади" і не варто над цим зловтішатися, бо це "означає публічно підтримувати беззаконня".

Нагадаємо, 21 липня у РФ затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Співробітники правоохоронних органів забрали його з дому, де попередньо здійснили обшуки. Найближчі два місяці до нового судового слухання він проведе в СІЗО. Аналітики кажуть, що арешт Ігоря Стрєлкова-Гіркіна може свідчити про те, що між кремлівськими угрупованнями змістився баланс сил не на користь ФСБ.

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