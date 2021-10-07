Навальний став лауреатом німецької медіапремії за внесок у захист свободи слова

Навальний став лауреатом німецької медіапремії за внесок у захист свободи слова

Нагороду отримав колега опозиціонера.

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває у в'язниці, а також його фонд боротьби з корупцією відзначили премією медіаконференції M100 Sanssouci Colloquium.

Про це повідомляє радіо Berlin-Branndenburg.

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Церемонія нагородження відбулася в палаці Сансусі в Потсдамі. Нагороду від імені Навального отримав його колега Леонід Волков.

"Ми не переможені. Ні, навпаки, ми набагато більш упевнені, ніж будь-коли раніше", - сказав він у своєму виступі. Волков також сказав, що Навальний побудував політичну організацію, яка змінила Росію через освіту та просвітництво.

До слова, цю німецьку премію вручають за внесок у захист свободи ЗМІ та свободи слова, а також у зміцнення демократичних принципів.

Нагадаємо, суд Москви 2 лютого 2021 року ув'язнив Навального на 3,5 року. Його захист подав апеляцію, але її не задовольнили. Утім, суд врахував його перебування під домашнім арештом та у СІЗО. Як наслідок, опозиціонер перебуватиме за ґратами 2,5 року. Крім того Навальний має виплатити штраф у розмірі 850 тисяч рублів за наклеп на ветерана.

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