У Росії Навального та його соратників внесли до списку терористів та екстремістів

Штаби Навального визнані в Росії екстремістськими організаціями.
Російського опозиціонера Олексія Навального, який зараз перебуває у в'язниці, внесли до списку терористів та екстремістів.
Інформація про це з'явлася на сайті Росфінмоніторингу.
У реєстр також внесли:
- соратників Навального Руслана Шаведдінова, Любов Соболь, Георгія Албурова та В'ячеслава Гімаді,
- депутатів томської міської думи Ксенію Фадєєву та Андрія Фатєєва,
- колишніх координаторів штабів Навального в Уфі, Іркутську, Барнаулі та Архангельську Лілію Чанишеву, Захара Сарапулова, Вадима Останіна та Єгора Бутаова Павла Зеленського.
Як повідомлялося, у Російській Федерації внесли до переліку екстремістів та терористів соратників ув'язненого опозиціонера Олексія Навального - Леоніда Волкова та Івана Жданова. За законодавством, у людей, що опинилися у списку, заморожують банківські рахунки. Їм можуть заборонити здійснювати будь-які фінансові операції з майном у Росії та вступати у спадок.
Слід зауважити, що торік у вересні російський Слідчий комітет порушив проти Навального, Волкова, Жданова та "інших осіб" кримінальну справу про створення та керівництво екстремістською спільнотою.
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