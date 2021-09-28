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Навального звинуватили у створенні екстремістської організації для порушення державної цілісності РФ

Навального звинуватили у створенні екстремістської організації для порушення державної цілісності РФ

Associated Press

Стосовно російського опозиціонера та його соратників розпочали ще одне кримінальне провадження.

Слідчий комітет Російської Федерації відкрив кримінальне провадження щодо російського опозиціонера Олексія Навального, який уже відбуває покарання у місцях позбавлення волі, та його соратників - Леоніда Волкова та Івана Жданова. 

Про це повідомили у вівторок, 28 вересня, на офіційному сайті Слідкому РФ. 

За версією слідства, не пізніше 2014 року Навальний як засновник Фонду боротьби з корупцією створив "екстремістське співтовариство" з метою "змінити основи конституційного ладу" та підірвати "громадську безпеку і державну цілісність Російської Федерації". У цей же час, як сказано у пресрелізі, "до злочинної діяльності Навального приєдналися Волков і Жданов".

Звинувачення в участі в екстремістській організації пред'явлено також іншим соратникам російського опозиціонера - Любові Соболь, Георгію Албурову, Руслану Шаведдінову, В'ячеславу Гімаді, Павлу Зеленському та ще кільком неназваним особам. 

Олексія Навального та його соратників звинуватили в тому, що вони пропагували свою "злочинну діяльність" на сайті "Фонду боротьби з корупцією", у соцмережах та на на інших платформах в Інтернет. 

“Протиправна діяльність екстремістського співтовариства була спрямована на дискредитацію органів державної влади і проведеної ними політики, дестабілізацію обстановки в регіонах, створення протестного настрою у населення і формування громадської думки про необхідність насильницької зміни влади, організацію та проведення протестних акцій, що переростають в масові заворушення”, - йдеться у повідомленні Слідкому.

Нагадаємо, Олексія Навального було отруєно в Росії “Новачком”. Після лікування в Берліні він повернувся до РФ, де його затримали. Суд у Москві ув'язнив Навального на 3,5 року. Після затримання опозиціонера в Росії почалися масові мітинги в багатьох містах країни. Під час акцій силовики жорстко затримали тисячі людей.

Нещодавно депутатська група "Оновленння Європи" в Європарламенті висунула Олексія Навального кандидатом на премію імені Сахарова за свободу думки.

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