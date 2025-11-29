Навчання НАТО закінчилися трагедією: бельгійський військовий дістав важкі поранення

Навчання НАТО / Ілюстративне фото

У Литві під час спільних військових навчань союзників по НАТО стався серйозний інцидент, внаслідок якого постраждав військовослужбовець з Бельгії. Подія трапилася під час виконання вправ з бойової стрільби.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на офіційну заяву Збройних сил Литви.

Обставини трагедії та стан військового

Нещасний випадок стався у п’ятницю, 28 листопада, на полігоні в Пабраді. За попередніми даними, група військових відпрацьовувала стрільбу з мінометів, коли один із солдатів отримав важкі травми. Йому оперативно надали першу домедичну допомогу безпосередньо на полігоні.

Постраждалого терміново транспортували до медичного закладу у Вільнюсі. Лікарі діагностували у нього множинні поранення і наразі оцінюють стан як критичний. Бельгійське командування вже поінформувало родичів солдата про інцидент, а литовські медики продовжують боротьбу за його життя.

Реакція влади та союзників

Керівництво Литви миттєво відреагувало на подію, висловивши підтримку родині постраждалого. В уряді запевнили, що пораненому надається вся необхідна допомога найвищого рівня, а профільні відомства тісно співпрацюють з бельгійськими колегами.

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене наголосила на жертовності, яку проявляють союзники заради спільної безпеки регіону.

«Такі моменти нагадують нам про величезну відповідальність і ризик, які наші союзники щодня беруть на себе, разом відстоюючи нашу спільну безпеку», — написала очільниця уряду в соцмережі.

Варто зазначити, що військові з Бельгії регулярно беруть участь у місіях на території Литви від 2017 року. Вони входять до складу багатонаціональної бойової групи НАТО, яка гарантує безпеку східного флангу Альянсу.

Нагадаємо, у Баварії поліція випадково поранила солдата під час великомасштабних навчань бундесверу в місті Ердинг. Поліція та військові відкрили вогонь одне в одного, що ледь не закінчилось трагічно.