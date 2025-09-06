Навчання «Захід-2025»: Польща закликала своїх громадян негайно покинути Білорусь

Прапор Польщі / © pixabay.com

Польська влада закликала всіх своїх громадян залишити територію Білорусі та утриматися від поїздок до цієї країни.

Про це у п’ятницю, 5 вересня, заявив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський.

За його словами, таке рішення ухвалене після затримання білоруськими силовиками польського католицького монаха, якого звинуватили у нібито шпигунстві під час спільних російсько-білоруських навчань «Захід-2025».

«Ми виходимо з того, що однією з цілей цього заходу, який є очевидною провокацією, є дестабілізація ситуації як у Польщі, так і зміцнення свого іміджу в Україні. Ми не хочемо брати участь у такому театрі», — наголосив Вронський.

Він додав, що польські громадяни в Білорусі можуть зіткнутися з небезпечною ситуацією, адже ця країна не є демократичною та не є дружнім партнером для Польщі.

Також речник МЗС повідомив, що Варшава активно підтримуватиме затриманого монаха.

Напередодні у Мінську заявили про затримання громадянина Польщі, якого звинуватили у «шпигунстві» під час навчань «Захід-2025».

За даними білоруських силовиків, 27-річного Ґжеґожа Ґавела з Кракова нібито затримали у Лепелі Вітебської області разом з іншою особою. У нього начебто «знайшли засекречені документи про навчання та речі, що свідчать про його релігійність».

Раніше повідомлялося, що у Білорусі 31 серпня розпочалися навчання організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), де планують відпрацювати застосування ядерної зброї.

