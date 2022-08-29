Навчання буде дистанційним: у Росії біля кордону з Україною через обстріли звільняються вчителі

У селищі Тьоткіно Курської області почали звільнятись вчителі.
Педагоги пишуть заяви на звільнення нібито через звуки "бавовни". Також у цьому селищі через побоювання обстрілів навчання проходитиме дистанційно.
Про це повідомляє видання "Медуза".
Видання з посиланням на місцевих жителів повідомили, що вже сім педагогів з Курська, які працювали в школі Тьоткіно написали заяви на звільнення. Офіційно звільнення у школах пояснюють "власним бажанням" педагогів. Проте, як зазначає російське видання, навчання у прикордонних з Україною територіях Росії вирішили зробити дистанційним. проте вчителі на момент уроків повинні перебувати у школах. Через це вони, побоюючись обстрілів, почали звільнятись.
У школі Тьоткіно ж стверджують, що звільнилось лише два педагога і мовляв, усі місцеві жителі уже звикли до обстрілів.
Нагадаємо, британський офіцер пояснив "подвійну цінність" ударів по Криму.
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