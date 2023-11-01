Навчання пілотів на F-16 в США можуть тривати довше, ніж очікувалося: у Пентагоні пояснили причину

Навчання українських пілотів на F-16 в США, Арізоні, триватимуть 5-9 місяців.

Про це із посиланням на оцінки фахівців, заявив речник Міноборони США Пет Райдер, повідомляє кореспондент в Пентагоні.

"Терміни закінчення тренувань залежатимуть від індивідуальних навичок пілотів", - відповів на питання кореспондента речник.

Зазначимо, вже у листопаді 2023 року літаки F-16, які Україні передають Нідерланди, надійдуть до навчального центру в Румунії. Тож, як заявив прем'єр Нідерландів Марк Рютте, найближчим часом можуть розпочатися курси підготовки наших пілотів.

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