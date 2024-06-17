Навчання пілотів на F-16: ЗМІ дізнались деталі про тренування українців у Франції

Деякі з пілотів ніколи раніше не літали, інші мають досвід польотів на навчально-тренувальному літаку L-39 Albatros.

Українські пілоти у Франції проходять навчання для польотів на винищувачах F-16. Наразі йдеться про підготовку лише 10 пілотів.

Про це повідомляє Le Monde із посиланням на деякі деталі навчань від Повітряно-космічних сил Франції.

Повітряно-космічні сили Франції взяли на себе зобов'язання протягом двох років сертифікувати підготовку 26 українських пілотів.

Українці зараз навчаються в ангарах авіабази на південному заході Франції – її назва не розголошується з міркувань безпеки. На базі немає винищувачів F-16, які планується використовувати в Україні, але є кілька літаків Alphajets, які вдалося отримати завдяки франко-бельгійській співпраці.

"Перевага цих літаків у тому, що вони оснащені панеллю приладів, що імітує панель F-16 – бельгійські війська літають на F-16 і тренувалися на базі з цими літаками до 2018 року", – зазначається у статті.

За даними французьких ПКС, наразі триває підготовка лише 10 українських пілотів. Деякі з них ніколи раніше не літали, інші мають досвід польотів на навчально-тренувальному літаку чеського виробництва L-39 Albatros.

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"Усі вони від моменту їхнього прибуття до Франції перебувають "у бульбашці", як висловився один французький офіцер. І навіть у цей день, коли всі засоби масової інформації висвітлюють події, їм не дозволили спілкуватися з пресою", – зазначають автори публікації.

Єдина відома про пілотів інформація – це їхній вік: від 21 до 23 років.

Нагадаємо, нещодавно голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун повідомив, що країни-члени "коаліції винищувачів" планують передати Україні літаки F-16 вже цього літа.

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