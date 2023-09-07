Навчання росіян у Балтійському морі кілька разів зривали рибалки: несподівана історія

У Балтійському морі місцеві рибалки зривали російські військові навчання. Вони перекривали територію, де мали тренуватися росіяни.

Навчання військ Російської Федерації в Балтійському морі декілька разів зривалися через місцевих рибалок.

Про це розповів речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, проводити навчання російським військам заважали рибалки. Вони домовлялися між собою і відмовлялися виходити з акваторії, яку збиралися перекрити росіяни. Їх не зупиняли навіть погрози країни-агресорки.

"Слід розуміти, що є відкрите море і, згідно з конвенцією ООН та міжнародним правом, можна перекривати деякі ділянки для проведення навчань. Росіяни завжди зловживають правилами й перекривали ділянки біля територіальних вод інших країн", – пояснив Дмитро Плетенчук.

Зрештою "друга армія світу" була змушена припиняти чи переносити свої тренування.

Нагадаємо, у Балтійському морі розпочнуться масштабні військово-морські навчання Northern Coasts. Уперше відпрацьовуватимуться дії в разі нападу Росії в цьому регіоні.

Читайте також: