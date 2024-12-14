Навчання українських пілотів F-16 перенесуть в іншу країну

Вже на початку 2025 року навчання на F-16 у Данії буде припинено.

З 2025 року навчання українських пілотів винищувачів F-16 перейде до Португалії, де норвезькі інструктори продовжать свою роботу.

Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії.

До кінця 2024 року тренування проходитимуть у Данії, де Норвегія вже з осені 2023 року надає літаки та інструкторів для українських льотчиків.

"Уряд зарезервував кошти на підтримку підготовки українських пілотів та наземного екіпажу і в 2025 році. На початку року навчання на F-16 у Данії буде припинено. З нового року Збройні сили Норвегії натомість надаватимуть інструкторів для підготовки українських пілотів F-16 у Португалії", - зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

На сайті Міноборони зазначили, що ці навчання є частиною внеску Норвегії в Коаліцію ППО, яка об’єднує країни для розвитку Військово-повітряних сил України.

"Я дуже пишаюся зусиллями норвезького персоналу, який працює, щоб забезпечити українським льотчикам-винищувачам, технікам і наземному персоналу найкращу підготовку. Зараз Португалія переймає естафету від Данії, хоч і на коротший період", - додав Бйорн Арілд Грам.

Нагадаємо, у Держдепі схвалили продаж Україні послуг та обладнання для обслуговування літаків F-16.

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