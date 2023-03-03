Навчають любити батьківщину: у Санкт-Петербурзі для молоді відкрили клуб "Вагнеренок"

У російському Санкт-Петербурзі на початку 2023-го запрацював молодіжний клуб "Вагнеренок". Заснували його на базі "ПВК Вагнер Центру".

Так, Євген Пригожин вирішив розширити кругозір російської молоді, пише виданням "Бумага".

Наголошується, що основна мета такої організації - прищепити школярам та студентам "любов до Вітчизни". Виданняя пише, що з підростаючим поколінням куратори пропагандистського клубу зближуються під приводом пропозицій разом пограти стимулятором військового безпілотника. Крім того, учасникам клубу проводять лекції щодо тюнінгу зброї та на іншу мілітаристську тематику.

До слова, частими гостями "Вагнеренка" стають прокремлівські депутати й силовики. Зокрема, його відвідали депутати Держдуми Василь Власов і Марія Бутіна, провладний блогер Віталій Вереск та блогер Юрій Подоляка.

Крім того, на одній з таких зустрічей був спецпризначенець Віктор Шмарковський. Він запевняв дітей, мовляв, має унікальний мозок, який здатен витримати будь-який удар "через скупчення рідини в певних зонах". Шмарковський позиціонував себе, як "дитина першої атомної бомби" та розповідав, що здатен "випромінювати дельта-хвилі".

Втім, петербурзька молодь не дуже активно долучається до такого клубу. Приміром, на першу зустріч 29 січня посіпакам Пригожина вдалося зібрати понад 10 людей. Ба більше - станом на березень членами клубу є лише 60 осіб.

Нагадаємо, найманці ПВК "Вагнера" ходять російськими школами, читають учням лекції про цю структуру та рекламують "службу за контрактом". Зокрема, один із "вагнерівців" 27 лютого прочитав лекцію про цю структуру олігарха Євгена Пригожина учням 10 класу московської школи №183.

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