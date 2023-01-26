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Навесні минулого року Польща таємно передала Україні кілька винищувачів МіГ-29 — ЗМІ

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Навесні минулого року Польща таємно передала Україні кілька винищувачів МіГ-29 — ЗМІ

Фото: commons.wikimedia.org

Навесні 2022 року Польща таємно передала Україні кілька винищувачів МіГ-29.

Минулого року Польща відправила до України винищувачі МіГ-29. Вони були доставлені частинами.

Про це повідомляє польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

"Минулого року Польща – після великої суперечки про те, чи передавати літаки – поставила українцям "певну кількість" МіГ-29", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що літаки передавали "комбінованим методом".

"Зрештою, фюзеляж або крила - це теж запчастини", - зазначили журналісти.

Нагадаємо, кілька днів тому Польща оголосила про намір передати Україні танки Leopard. Президент країни Анжей Дуда розповів про кількість танків, які може отримати Україна.

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Дата публікації
Перегляди
5236
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