Навіщо Блінкен їде до Китаю: чи варто чекати на важливі домовленості

У середу, 24 квітня розпочнеться триденний візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю. За словами президента ГО Ліберально-демократична ліга України Артура Харитонова, Україні необхідно уважно стежити за цим важливим візитом.

Про це пише 24 Канал.

Артур Харитонов зауважив, що поїздка Блінкена до Китаю – це наступний крок у тривалому переговорному процесі між Вашингтоном та Пекіном, який розпочався майже рік тому.

Візит Блінкена є стратегічно важливим і цілком можливо, що у наступні три дні будуть ухвалені певні домовленості між двома країнами, але поки що зовнішньополітичні відомства США та Китаю не розголошують жодних деталей.

Харитонов нагадав, що візиту Блінкена передувала розмова між Байденом та Сі на початку цього місяця, під час якої Китай фактично погодився йти на поступки Америці. Після цього Пекін відвідала міністерка фінансів США Джанет Єллен. Вона пригрозила санкціями китайським банкам, які працюють із РФ.

"Фінальним візитом в цьому циклі має бути відрядження Блінкена. Це – стратегічно важливий візит. Розглядаю його як практично проставляння підписів під певними домовленостями. Але це не домовленості рівних сторін, а наслідок дуже активного та широкого стримування США. І економічного, що включає санкції та експортний контроль. І заходи щодо військового стримування Китаю та виведення звідти капіталів", – пояснив Харитонов.

Сполучені Штати публічно закликають Китай відмовитися допомоги Росії та сприяти зупиненню війни в Україні. Це основна вимога колективного Заходу, яку озвучують США. Проте ситуація ускладнюється тим, що Пекін невдоволений активним розгортанням нової оборонної системи США в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також їхньою підтримкою Тайваню.

Харитонов наголосив, що наразі невідомо, чи буде підписана якась угода за результатами візиту. Також не можна зараз прогнозувати, чи буде Китай дотримуватися цієї можливої угоди.

На його думку, більше ясності у відносинах США та Китаю буде після наступного циклу перемовин, які відбудуться у червні в межах 50-го ювілейного саміту G7 та під час ініційованого Україною Глобального саміту миру.

Очікується, що Китай все ж таки візьме участь у саміті миру, який відбудеться у Швейцарії, хоча присутність на ньому лідера країни Сі Цзіньпіна малоймовірна. Але й делегація на чолі з головою МЗС Китаю Ван Ї теж буде хорошим результатом.

"Оцей проміжок часу я бачу як певну точку відліку, коли буде певна згода щодо нашого спільного майбутнього. Не хочеться давати зайвих прогнозів. Дуже важливо спостерігати, як почнеться саміт G7 і які будуть подальші кроки",– наголосив Артур Харитонов.

Нагадаємо, під час візиту до Китаю Блінкен планує обговорити підтримку КНР оборонно-промислової бази Росії, порушення прав людини, а також несправедливу економічну та торговельну практику.

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